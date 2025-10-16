Dráma a bíróságon: ma hoznak ítéletet Babicsek Bernát ügyében

Október 16-án, csütörtök reggel 9 órakor újabb tárgyalás kezdődött Babicsek Bernát halálának ügyében a Budakörnyéki Járásbíróságon.

Babicsek Bernát ügyében ítéletet hirdetnek (Fotó: Facebook)

Ahogy arról a Bors már többször is beszámolt, a népszerű zenész-színész 2021. december 31-én hunyt el solymári házában. Lakástűz áldozata lett, ám szülei szerint az életét megmenthették volna.

Babicsek Bernát édesanyja azt már korábban elmondta, nem akarja, hogy börtönbe kerüljön a helyszínre vezényelt járőr, az ügy vádlottja. Mindössze egy felfüggesztettet szeretne elérni, hogy többé ne történjen ilyen, más ne kerüljön ebbe a helyzetbe.

Az október 16-i tárgyaláson a Bors munkatársa is részt vesz.

Babicsek Bernát halála: ítélethirdetés várható az ügyben

Azt Babicsek Bernát édesanyjától, Babicsek Mártától tudtuk meg, hogy vélhetően október 16-án hirdetnek ítéletet az ügyben. Azaz kiderül végre, hogy hibásnak találja-e a bíróság T. Lászlót, a helyszínre vezényelt járőrt, aki a szülők szerint nem járt el elég körültekintően, amikor a tragédia éjszakáján a helyszínre küldték.

Babicsek Bernát édesanyja (Fotó: Gáll Regina / Bors)

"Ítélethirdetés várható ma, én rettegek. Nem értem, miért vizsgálják ennyi ideig azt, ami a napnál is világosabb"

- mondta a Borsnak a tárgyalás előtt Babicsek Márta.

Ezzel védekezik az ügy vádlottja

A június 26-i tárgyaláson T. László, az ügy vádlottja egy adott pillanatban szót kért. Gyakorlatilag védekező üzemmódba kapcsolt, és elmondta, semmin nem változtatna.

„Én, ha dolgozom, akkor dolgozom. Ha nem, akkor nem. Száz százalékosan odafigyelek. Nagyon örülök, hogy múltkor megnézték a helyszínen készült felvételeket. Ugyanígy csinálnék mindent, köszönöm szépen” - mondta el a tárgyalóteremben az ügy vádlottja, T. László.