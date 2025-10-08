Mennyire emlékszel az Ázsia Expressz korábbi évadaira? - Kvíz

A TV2 sikerműsora, az Ázsia Expressz, a hatodik évadban is rengeteg izgalmat tartogatott eddig, és a rajongók már tűkön ülve várják, hogy a héten végre kiderüljön, kik lesznek az évad győztesei. Az izgalmak tehát csak tovább fokozódnak, hiszen a versenyzők között még mindig hatalmas küzdelem zajlik a trófeáért: Barbinek Paula és Tallós Rita, Barnai Judit és Curtis, Bódi Hunor és Bódi Megyer, valamint Fodor Rajmund és Ungvári Miklós is teljes erőbedobással harcol a végső győzelemért.
A korábbi évadok során sem kellett csalódniuk a nézőknek: minden évben izgalmas feladatok, váratlan fordulatok és színes karakterek tették felejthetetlenné a kalandot. Akár a humor, akár a feszültség volt a fókuszban, az Ázsia Expressz mindig a legjobbat hozta ki a versenyzőkből, és nézőiből is: szurkolás, nevetés és izgulás garantált minden adásban.
Ha te is Ázsia-rajongó vagy, és szeretnéd tesztelni, mennyire emlékszel a korábbi évadokra, a Bors most készített egy különleges kvízt, amiből kiderül, hogy mennyire vagy profi az Ázsia Expressz világában!
