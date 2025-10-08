Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Mennyire emlékszel az Ázsia Expressz korábbi évadaira? - Kvíz

Ázsia Expressz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 14:00
TV2kvíz
Az Ázsia Expressz rajongóinak kötelező! A Bors kvízéből most kiderül, mennyire vagy profi az Ázsia Expressz korábbi évadaiban történt legizgalmasabb pillanatok felidézéséből.
A TV2 sikerműsora, az Ázsia Expressz, a hatodik évadban is rengeteg izgalmat tartogatott eddig, és a rajongók már tűkön ülve várják, hogy a héten végre kiderüljön, kik lesznek az évad győztesei. Az izgalmak tehát csak tovább fokozódnak, hiszen a versenyzők között még mindig hatalmas küzdelem zajlik a trófeáért: Barbinek Paula és Tallós Rita, Barnai Judit és Curtis, Bódi Hunor és Bódi Megyer, valamint Fodor Rajmund és Ungvári Miklós is teljes erőbedobással harcol a végső győzelemért.

Ázsia Expressz
Az Ázsia Expressz 6 évadja alatt rengeteg izgalmas feladatot láthattunk - Fotó: TV2

Az Ázsia Expressz 2025-ben is izgalmas

A korábbi évadok során sem kellett csalódniuk a nézőknek: minden évben izgalmas feladatok, váratlan fordulatok és színes karakterek tették felejthetetlenné a kalandot. Akár a humor, akár a feszültség volt a fókuszban, az Ázsia Expressz mindig a legjobbat hozta ki a versenyzőkből, és nézőiből is: szurkolás, nevetés és izgulás garantált minden adásban.

Ha te is Ázsia-rajongó vagy, és szeretnéd tesztelni, mennyire emlékszel a korábbi évadokra, a Bors most készített egy különleges kvízt, amiből kiderül, hogy mennyire vagy profi az Ázsia Expressz világában!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik évadban nyert Sáfrány Emese és Béres Anett?

 

