"Ordítva zokogtam" – Brutális balesete után megszólalt Tallós Rita lánya: Paula összetörte magát

Hogy Barbinek Paulát kemény fából faragták az a napnál is világosabb, hiszen minden hétköznap este láthatjuk, ahogy édesanyjával, Tallós Ritával együtt, vállt vállnak vetve küzdenek az Ázsia Expressz 2025-ben. A színésznő talán éppen az Ázsiában szerzett tapasztalatai okán úgy gondolta, hogy felpattan a csütörtökön elszenvedett baleset után és megy is a dolgára, de ahogyan arról elsőként beszámoltunk, nem így lett. Paula ugyanis nem tudott lábra állni, ezért mentőt hívtak hozzá és kórházba szállították. A színésznő azóta már otthonában lábadozik és aggódik egy közelgő premierje miatt, hiszen az orvosok komoly térdzúzódást állapítottak meg nála, ami bizony nehezen gyógyuló sérülés.

Barbinek Paula csúnyán összetörte magát. A baleset után mesélt lapunknak (Fotó: Bors)

Az Ázsia Expressz játékosa óvatosságának köszönheti, hogy nem lett nagyobb baj

A TV2 Ázsia Expressz szereplője, most a Borsnak mesélte el, hogy pontosan mi történt azon a balszerencsés, esős délelőttön. „Edzésen voltunk Ritussal és én robogóval mentem, mert induláskor még abban bíztam, hogy nem fog esni. Hazafelé másik útvonalat választottam, mert be akartam ugrani egy pékségbe. Nagyon óvatosan haladtam, mert korábban már pereceltem esőben, így eleve félek esőben motorozni” - kezdte lapunknak.

Szóval gyök kettővel mentem, amikor az előttem lévő autó sofőrje hirtelen fékezett. Én megijedtem és valamiért mindkét féket behúztam

– mondta, majd hozzátette: „Ez a manőver még száraz úton sem szerencsés, nem hogy a vizesen, így kicsúszott alólam a robogó én pedig hatalmasat estem” – kezdte lapunknak Barbinek Paula, aki az esés pillanatában azonnal éles fájdalmat érzett. „Feküdtem a földön és ordítva zokogtam, mert arra gondoltam, hogy ha jól kikiabálom magam, majd felpattanok és megyek is a dolgomra. A terv jó volt, csak éppen a fájdalom nem engedte, hogy végre is hajtsam” – tette hozzá a színésznő.

Az Ázsia Expresszt játékosa már otthonában lábadozik (Fotó: Instagram)

Barbinek Paula a baleset után: „A jobb térdem csúnyán megzúzódott és a jobb csípőm sem úszta meg sérülés nélkül”

Az Ázsia Expressz játékosának ezután két autós segített, akik mentőt hívtak hozzá. „Két férfi termett mellettem, akik megpróbáltak lábra állítani, de még így sem nagyon ment. Végül az egyikük beültetett az autójába, felpolcolta a lábam és kihívta a mentőket, akik megvizsgáltak, nyakmerevítőt adtak rám és bevittek a János Kórházba. Ott megröntgenezték a lábamat és hasi ultrahangot is csináltak, majd elmondták, hogy a jobb térdem csúnyán megzúzódott és a jobb csípőm sem úszta meg sérülés nélkül” – mesélte Paula, aki már azon a délutánon szeretett volna színházi próbára menni, de végül erről a tervéről kénytelen volt lemondani.