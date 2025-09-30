Durva beszólás kapott A Kísértés Cintiája: „Csukd össze a lábaidat”

A Kísértés 2025 szereplők némileg megfogyatkoztak az elmúlt napokban, Lili és Milán ugyanis távoztak a műsorból, de ahogy mondani szokás, a show azonban nem áll meg. Három párnak még bizonyítania kell hűségét úgy, hogy több randinak is elébe néznek, Kasza Tibi pedig meglepő fordulattal rukkolt elő.

A Kísértés Cintijének fájó volt hallania az igazságot (Fotó: Tv2)

A Kísértés Cintije kapott hideget meleget

Lili és Milán kapcsolata nemhogy lánykéréssel nem végződött, de Milán a tűzceremónia után egyedül óhajtott távozni a szigetről. A Kísértés szigete esetükben tehát úgy végezte el a dolgát, hogy különválasztotta a szerelmeseket, ezt a drámát pedig értelemszerűen a villalakóknak is fel kellett dolgozniuk. A sokkhatásból még éppen csak, hogy felocsúdtak, amikor Kasza Tibi elárulta a pároknak, hogy ezúttal a másik villa kísértői üzennek majd nekik. A játszma legnagyobb győztese egyértelműen Timi és Máté lettek, akikre egy rossz szót nem lehetett szólni. Timinek Bius és Dorina vallotta be, hogy ha már nem tudták megkísérteni Mátét, remélik, hogy együtt maradnak, mert az egyértelműen látszik, hogy nagyon stabil a kapcsolatuk és azt is tudják, hogy a lány villából Timi az, aki a leginkább tudja tartani magát. „Megfogtad az Isten lábát” - zárták videóüzenetüket. Timi az eddigiekhez képest meglepő érzelmi kitöréssel reagált a látottakra, ugyanis meghatódottságában el is sírta magát; szerencsére Máté is hasonlóan pozitív visszajelzést kapott Timiről.

Nem mindenki járt azonban jól. Dorina és Petra homlokegyenest nekimentek Cintinek, aki körül még mindig nem csillapodtak a kedélyek, hogy a beköltözése után azonnal két sráccal is ágyba bújt.

Azt szeretnénk neked mondani, hogy tedd magad rendbe. Lelkileg és agyban is, mert az, amit ott művelsz, az nem csak téged, hanem a barátodat is minősíti. Azt gondolom, hogy rohadtul nem vagy tisztában önmagaddal, nem látod, amit művelsz és mi, mint Kísértők nem így csináljuk a dolgokat. Te ott totális más világban vagy, amit nem bírok felfogni, ne haragudj

- mesélte Bianka, majd az i-re a pontot Petra tette fel:

„Annyit tennék hozzá a végéhez, hogy légy szíves csukd össze a lábaidat”

Noel és Balázs persze jót mosolyogtak a dolgon, de a többiek is nehezen bírták ki nevetés nélkül a hallottakat. Cini kényszeredetten csak annyit reagált, hogy azért esett neki rosszul, mert tudja, hogy igazuk van. „Mindig az igazság a legfájóbb” - mondta elismerően.