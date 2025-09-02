Vége a találgatásnak, titokzatos fotó buktatta le a sportvilág sztárpárját

A US Open harmadik fordulójában búcsúzó Emma Raducanu most nem a pályán, hanem a magánéletével borzolja a kedélyeket. A 22 éves teniszsztár hétfőn osztott meg egy képsorozatot közösségi oldalán „Egy tartalmas nyár. A fejlődés fontosabb, mint a tökéletesség” - üzenettel, ám a kommentelők figyelmét nem is annyira a sorok, hanem sokkal inkább a fotók részletei ragadták meg.

Emma Raducanu a rajongókat is meglepte, nem Alcarazzal, hanem régi barátjával pózolt Fotó: Robert Prange

Raducanu posztja bizonyítja, hogy nem Carlos Alcarazzal alkot párt

Raducanu ugyanis a képeken nem egyedül szerepel: asztaltársaságában ott ült Benjamin Heynold, a 24 éves egykori tenisztehetség, aki most az Egyesült Államokban, a Raine Group banknál dolgozik. A két sportoló gyerekkoruk óta ismeri egymást, együtt képviselték Nagy-Britanniát ifjúsági versenyeken, ám a közös fotók most egészen más színben tüntetik fel kapcsolatukat.

Heynold már a nyáron is feltűnően sokszor bukkant fel Raducanu oldalán: Wimbledonban a lelátón szurkolt neki, a Queen’s Clubban pedig szinte állandóan a stábja közelében látták. Nem csoda, hogy a rajongók most szinte biztosak abban, kettejük között több lehet puszta barátságnál.

(Emma és Benjamin közös fotója az Instagram-bejegyzés második képén látható)

Persze nem először röppennek fel pletykák Raducanu magánéletéről. A fiatal brit sztárt korábban a spanyol világelső Carlos Alcarazhoz is kötötték, főleg miután vegyes párosban együtt játszottak a US Openen. Raducanu azonban nevetve hárította el a feltételezéseket, és elmondta: barátok, semmi több.

A teniszvilág viszont imádja a románcokat, és a játékosok sem mindig hagyják szó nélkül a történteket. Nick Kyrgios például nemrég tréfásan arról beszélt, hogy Raducanu körül már-már „szerelmi háromszög” alakult ki, hiszen szerinte Alcaraz és Jack Draper is versenghet a szívéért.

A rajongók most azonban úgy érzik, lezárult a találgatások sora: a nyári fotók elárulták, ki áll igazán közel a 2021-es US Open bajnoknőjéhez. Hivatalos megerősítés ugyan még nincs, de egy biztos: Emma Raducanu magánélete legalább annyi izgalmat tartogat, mint a mérkőzései a pályán.