Zámbó Krisztián párja nagy bejelentést tett: „Készen állok egy kis élet világra hozására és felnevelésére”

Zámbó Krisztián és párja régóta a rajongók figyelmének középpontjában állnak, különösen azzal kapcsolatban, mikor érkezik végre a baba. A várakozás egyáltalán nem alaptalan, hiszen a pár most egy igazán boldog, meghitt időszakát éli. Takács Zsuzska Instagram-kérdezz-felelekük során őszintén mesélt a jövőbeli tervekről, a családalapításról és a nyaralásról, betekintést engedve a rajongók számára a legszemélyesebb gondolataikba.

Zámbó Krisztián párja nagy bejelentést tett Instagramon (Fotó: Zámbó Krisztián)

Zámbó Krisztián barátnője tiszta vizet öntött a pohárba

„Volt idő, hogy mindenki ezt kérdezgette, nyilván azért, mert régóta együtt vagyunk, meg már ‘ideje’ lenne. Nem szoktam rá válaszolni, illetve interjúknál kikötésem volt, hogy házasság-gyerek nem jöhet szóba. Szerencsére nem azért, mert bármelyikkel is problémánk lenne” – kezdte Zsuzska, aki elmondta, hogy végre elérkezett az idő, amikor komolyan fontolgatják a családalapítást.

Körülbelül egy éve éreztem azt, hogy nem csak mondom, hanem tényleg készen állok egy kis élet világra hozására és felnevelésére. Sajnos korán elvesztettem Édesanyámat, ezért sokszor éreztem azt, hogy még nekem is pátyolgatásra van szükségem, hogy tudnék én egy csöppség életéről dönteni..

– vallotta be őszintén, majd hozzátette: „Abbhagytam a gyógyszert, januártól próbálkozunk”.

Lakóautóval utaztak a nyáron

A pár életében a nyár Krisztián zenei karrierje miatt általában nem a pihenésről szól, de idén kerítettek rá időt: „Nekünk nyáron van szezon, úgyhogy ilyenkor nagyon kevés szabadidőnk van. Egész nyáron egy olyan hétvégénk volt, ahol tudtunk programot szervezni, így összesen 4 napra kellett a nyaralásunkat besűríteni” – mesélte Zsuzska, aki hozzátette, hogy mivel ő nem szívesen repül, a lakóautózást választották: „Piránba utaztunk, és fantasztikus élmény volt. Mindenkinek szívből ajánlom a lakóautózást, egy teljesen más életérzés”– vallotta be Krisztián szerelme.

Közeleg az esküvő?

A rajongók számára ezek a vallomások betekintést engednek a pár mindennapjaiba és a jövőjükkel kapcsolatos tervekbe. Takács Zsuzska és Zámbó Krisztián jelenleg a családalapításra és a meghitt pillanatokra koncentrálnak, és bár az esküvő részletei még nem kerültek nyilvánosságra, egy biztos: a szerelmük új szakaszába lépett, tele reménnyel és közös álmokkal.