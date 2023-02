Megtörte a csendet Zámbó Krisztián: „A szerelem elmúlt, és azt hiszem, sajnos a tisztelet is”

Megtörte a csendet Zámbó Krisztián, fájó szívvel, de kendőzetlen őszinteséggel vallott a Borsnak szakításáról menyasszonyával, Zsuzskával.

– Nem minden arany, ami fénylik – kezdett bele lapunknak az énekes, utalva a kívülről idillinek tűnő kapcsolatukra.

Nem vagyunk és nem is leszünk együtt többé. A szerelem elmúlt, és azt hiszem, sajnos a tisztelet is. Nem szeretnék háborút Zsuzsival, csak szeretném véglegesen lezárni az életemnek ezt a szakaszát. Voltak jó és rossz éveink, izgalmas volt az biztos

– ismerte el Krisztián, aki embert próbáló időszakon van túl. Megviselte a szeretett édesapjáról szóló sorozat körüli felhajtás, és halálának évfordulója is fájó sebeket szakított fel benne. Krisztiánt azonban nem olyan fából faragták, hogy magába zuhanjon. Mint mondja, még csak 43 éves, sok lehetőség áll előtte. Edzeni kezdett, jobban figyel a lelki jólétére, és ezennel lezárta a régóta hullámvölgyben lévő kapcsolatát is.

Míg Krisztián jó ideje érlelte a szakítást, addig a fitneszmodell Zsuzska még kapaszkodott az utolsó szalmaszálba is. Hétfő este a Tényekben egy menyasszonyiruha-szalonból jelentkezett be, s ragyogó arccal mesélt leendő esküvőjükről. Krisztiánnak erről is megvolt a véleménye:

Tíz év alatt háromszor kértem meg a kezét, de sosem jutottunk el az esküvőig, és ez nem rajtam múlt

– tisztázta lapunknak.

Többszöri szakításukat nagy egymásra találások követték, ezúttal azonban végleg vége köztük mindennek Fotó: Móricz István

– Őszintén szólva nem hirtelen felindulásból írtam ki ezeket a közösségi oldalamra. Nem szerettem volna rossz helyzetbe hozni Zsuzsit, de rájöttem, hogy most már magamra, a saját boldogságomra kell figyelnem. Remélem, rátalálok végre az őszinte, boldog szerelemre. Komoly életre, komoly kapcsolatra vágyom. Nem akarok Zsuzsinak sem rosszat, kívánom, hogy ő is túl tudjon jutni ezen.