"A lábaimra gondolt, nem a hangomra" – 50 éves titok derült ki Zalatnay Saroltáról és Komár Lászlóról

Az első alkalommal 1951-ben megrendezett Sanremói Dalfesztivál adta az ötletet, hogy hasonlót kellene szervezni itthon is. Eleinte a Balatonra, Tihanyba szánták, végül Budapesten volt a döntő. Az első hazai Táncdalfesztivál nézői olyan előadókat láthattak 1966-ban, mint az Illés, Kovács Kati, Koncz Zsuzsa, Aradszky László, Koós János vagy Zalatnay Sarolta. Utóbbi most elmesélte, milyen volt a hangulat a színfalak mögött.

Zalatnay Sarolta pályája elején (Fotó: Fortepan, Szalay Zoltán)

Hogy került a fiatal Zalatnay Sarolta az első Táncdalfesztiválra, és hogyan nyerte meg a másodikat?

"A Toldy gimiben a Komár Laciék, a Scampolo lépett fel a szalagavató bálon, én meg felkéredzkedtem énekelni. Meg volt beszélve az osztályommal, hogy meg fognak őrülni értem, akármilyen rossz vagyok. De nem voltam rossz, sőt! Komár Laci is azt mondta, hogy nem is olyan rossz... de a lábaimra gondolt, nem a hangomra" – emlékezett megkeresésünkre Zalatnay Sarolta.

Komár László segítette karrierje elején

"Komár kérte, hogy menjek le, énekeljek egy-két dalt a Scampolo-klubban. Lementem, meglátott, és meghallott Bergendy Pisti, pont volt akkor egy amatőr énekverseny. Ő mondta, hogy ’ezt a lányt küldjük a fesztiválra!’ A Hol jár az eszem? című dalt Auth Ede, a Bergendy zongoristája írta, így kerültem én a Táncdalfesztiválra. 1966-ban második lettem, így továbbvittek a következő évre is, ott pedig az Omegával, a Nem várok holnapig című dallal taroltunk rendesen" – elevenítette fel a múltat. Sokszor elő kellett adni még aznap este, a hangja is bírta a magas részeket.

Zalatnay Sarolta fiatalon mindenkit elcsábított a megjelenésével (Fotó: Fortepan, Bojár Sándor)

Zalatnay Sarolta úgy érzi, hogy azokban az években igazi forradalom volt a könnyűzenében. "Az akkori dalok a mai napig is működnek, de a generációnkban sajnos egyre kevesebben vagyunk. Ott összejött minden, a rockosabb ének és a divat. A miniszoknya, a csizma, a műszempilla, a megjelenés... Ennek sokan nem örültek, különösen a politikusok. De amikor ott vagy a színpadon, nem tudnak lekeverni" – mondta.

Neki 1966-ban lett ORI-engedélye, onnantól kezdve léphetett fel közönség előtt, de megkérték, hogy térd alá érjen a szoknyája. Ezt a kérést mindig kicselezték, lehúzták legalább térdig, amikor kellett, majd élő adásban, a színpadra lépés előtt közvetlenül jól felhúzták a szoknyát.