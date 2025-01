Kiderült! Ő Xantus Barbara támasza a súlyos balesete után

Beengedtem valakit, de nem olyan értelemben, hogy… Tehát úgy engedtem be, hogy jöhet, mehet. Mivel az illetőnek is ez volt a komfortos, hiszen ő is van valamilyen viszonyban az elköteleződéssel, nekünk ez így nagyon jó… Látlak, amikor látlak alapon működünk… Az van, hogy nem azért jön, mert megígérte a múlt héten, hogy majd valamikor jön, hanem mert irtóra vágyik jönni. Nekem pedig ez a legfontosabb. Fura módon ez elkezdett működni. És igen, amikor a Miki elment, akkor hirtelen még barátság is lett ebből. Volt valaki, akivel ezt át tudtam beszélni, szóval el is mélyült a kapcsolat. Tök jól működik.