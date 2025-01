Xantus Barbara életében az új év sem hozott szerencsét 2024 küzdelmei után

Tavaly februárban Xantus Barbara férje, Szurdi Miklós halála miatt került padlóra, amit nem csak ő maga, de gyermekei is nehezen dolgoztak fel. Emellett az sem könnyített a helyzeten, hogy már fia is kirepült a családi fészekből, így őt sem láthatja mindennap. A remény ellenére azonban a 2025-ös év sem hozott boldogságot, hiszen súlyos autóbalesettel indult a január.

Xantus Barbara autóbalesete miatt a 2025-ös éve sem indult jól 2024 nehézségei után (Fotó: Szabolcs László / Hot magazin)

Xantus Barbara balesetet szenvedett a napokban, ami miatt a barátok és a rajongók is aggódni kezdtek. A színésznő az újévi koncertjére igyekezett autójával, amikor egy apró figyelmetlenség miatt félrerántotta a kormányt, így az autója megpördült és a szalagkorlátnak csapódott. Szerencsére az édesanya sérülések nélkül megúszta az esetet, sőt folytatni is tudta az utat. Végül a koncertet is megtartotta és épségben hazaért, csak az kocsi rongálódott meg. A történtek azonban nagyon felkavarták a színésznőt, különösen, hogy a tavalyi éve sem alakult szerencsésen, hiszen hosszú időn át küzdött volt férje februárban bekövetkezett halálának feldolgozásával.

A halálára egyáltalán nem lehetett felkészülni. Mi sok-sok évre készültünk, hogy fáj neki, fáj neki, de ő velünk akart maradni, bármilyen fájdalmai voltak. Önző dolog volt azt akarni, hogy évekig fájjon neki, de mindenki az utolsó pillanatig élni szeretne

– mesélte tavasszal a Mokkában Xantus Barbara Szurdi Miklósról.

Xantus Barbara családja megszenvedte a 2024-es évet, de még most sem lélegezhetnek fel (Fotó: Szabolcs László / Hot magazin)

Xantus Barbara gyermekeitől is távol van

Egy édesanya számára mindig nehéz ha el kell engednie a gyermekeit, így a színésznőnek sem volt könnyű, hogy fia elköltözött otthonról. Amikor a családban még élénken élt Szurdi Miklós elvesztésének fájdalma különösen szerette volna gyermekeit közel tudni magához, erre azonban nem volt lehetősége.

Az még most is nehéz, bár a fiam már 20 éves, felnőtt ember. Most külföldön tanul, és nehéz, hogy nincs itt mindennap. Nem járok a nyakára, csak a tudat rossz, hogy egyáltalán nem tudok átmenni hozzá

– vallotta be a hot! magazinnak augusztusban.

A rossz kezdés és a tavalyi nehézségek ellenére azonban reméljük, hogy a 2025-ös év örömet is tartogat a színésznő számára.