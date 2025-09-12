Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
"Minden erőnkkel küzdünk" – VV Kinga megszólalt családi tragédiájáról: ez az egyetlen esély a túlélésre!

VV Kinga
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 20:00 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 12. 20:51
betegségValóVilág
A ValóVilág 5. szériájának egykori szőke bombázója sokkoló tragédiáról számolt be a napokban. VV Kinga, azaz Kutai Kinga nagybátyja rosszindulatú agydaganattal küzd! A csupaszív családot saját otthonában látogattuk meg, ahol elárulták, hogy állnak most a betegség elleni küzdelemmel.
Kutai Kinga a ValóVilág 5. szériájának szőke, nagyszájú hercegnőjeként tűnt fel a képernyőn, a műsor óta eltelt 13 év alatt pedig egy gyönyörű édesanyává vált. A sokak által VV Kingaként ismert szépség egyedül neveli hallássérült kisfiát, Benit, akivel a nem mindennapi nehézségek ellenére is csodálatos életet alakítottak ki. Az egykori reality sztárról közismert tény, hogy rajongva szereti a családját, éppen ezért sokkolta az országot, amikor bejelentette, hogy nagybátyja a lehető legpokolibb betegséggel küzd.

VV Kinga
VV Kinga, azaz Kutai Kinga fia, Beni példamutató édesanyja / Fotó: Bánkúti Sándor

VV Kinga élete legnehezebb időszakát élik meg

A 48 éves Tamás igazi példamutató, keményen dolgozó családapa, aki imádott feleségével három gyermeket nevelt fel. A dolgos hétköznapok során váratlanul éles fejfájásos kezdték gyötörni, majd egyszer csak összeesett saját otthonában, méghozzá gyermekei szeme láttára! A gyerekek azonnal tudták, mit kell tenniük, riasztották a mentőket, akik igyekeztek kórházba szállítani a beteget, de ez sem ment "problémamentesen".

A kórházba szállítása maga volt a pokol. Hazaért a felesége és követte a mentőt, de többször is meg kellett állniuk. Négy alkalommal is epilepsziás rohamot kapott, ilyenkor mindig félre kellett állni az úton, mert az a protokoll, hogy meg kell várniuk, amíg véget ér és utána szállíthatják tovább. A kórházban azonnal ellátták, fantasztikus munkát végeztek, egymás kezébe adták a kilincset, folyamatosan vizsgálták a nagybátyámat.” 

Rá négy napra meg is történt a műtét, eltávolították a daganatot. Szövettanra küldték a mintát és kiderült a borzasztó diagnózis: rosszindulatú agydaganat. Ez jelenleg Magyarországon onkológiai kezeléssel nem gyógyítható. 10-14 hónap a túlélési idő. Nincsen valós gyógyulási esély. 


– nyilatkozta korábban a Borsnak Kinga, akit sokkoló beszámolóját követően meglátogattunk Tamásék otthonában. 

VV Kinga
Kutai Kinga Instagram oldalán jelentette be a sokkoló hírt imádott nagybátyjáról / Fotó: Bánkúti Sándor

A példátlan módon összetartó család tagjai elárulták, hogy minden reményük egy Németországi kezelésben van, ami csodával határos eredményeket hozhat magával. A tévében látták meg a világszinten egyedülálló kezelési módszert, mellyel akár a teljes gyógyulás is megoldható, hogyha Tamás végigcsinálja az immunterápiát. Ez azonban közel sem olcsó. Kingáék családja beleroppanna az anyagi terhekbe, ezért egy gyűjtést szerveztek, ami segíthet nekik eljutni a célig!

A gliobasztómás betegek számára olyan fantasztikus esélyt adnak az életre, ami megmentheti őt és jelenleg erre gyűjtünk. Borzasztóan drága ez a kezelés, 85000 eurót szeretnénk összegyűjteni. Az az összefogás, ami a nagybátyámért történt a napokban fantasztikus! Jószándékú emberek, ismeretlenek, ismerősök fogtak össze velünk, és gyűjtöttek össze mostanra 23 ezer eurót, hogy kijuttassuk Tamást Németországba. Minden erőnkkel és minden eszközünkkel azon vagyunk, hogy előteremtsük a fennmaradt összeget”  – magyarázta elérzékenyülve Kinga.

VV Kinga
Kutai Kinga párját ritkítja, ha a családja iránti szeretetről van szó / Fotó: Kutai Kinga

Kutai Kinga nagybátyja is üzent

Tamást augusztus 18-án műtötték meg, és bár azóta még egy hónap sem telt el, kijelenthetjük, hogy erősnek és kiegyensúlyozottnak tűnik. Bár lábadozása miatt sokkal nehezebben számára a kommunikáció, mindenképpen szeretett volna üzenni támogatóinak és jótevőinek. 

Nagyon örülök is neki és szeretem, hogy ennyire segítenek és amit lehet, majd én is segítek.

– mondta meghatottan.

Ide kattintva te is segíthetsz Tamáson.

