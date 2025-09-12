"Minden erőnkkel küzdünk" – VV Kinga megszólalt családi tragédiájáról: ez az egyetlen esély a túlélésre!

Kutai Kinga a ValóVilág 5. szériájának szőke, nagyszájú hercegnőjeként tűnt fel a képernyőn, a műsor óta eltelt 13 év alatt pedig egy gyönyörű édesanyává vált. A sokak által VV Kingaként ismert szépség egyedül neveli hallássérült kisfiát, Benit, akivel a nem mindennapi nehézségek ellenére is csodálatos életet alakítottak ki. Az egykori reality sztárról közismert tény, hogy rajongva szereti a családját, éppen ezért sokkolta az országot, amikor bejelentette, hogy nagybátyja a lehető legpokolibb betegséggel küzd.

VV Kinga, azaz Kutai Kinga fia, Beni példamutató édesanyja / Fotó: Bánkúti Sándor

VV Kinga élete legnehezebb időszakát élik meg

A 48 éves Tamás igazi példamutató, keményen dolgozó családapa, aki imádott feleségével három gyermeket nevelt fel. A dolgos hétköznapok során váratlanul éles fejfájásos kezdték gyötörni, majd egyszer csak összeesett saját otthonában, méghozzá gyermekei szeme láttára! A gyerekek azonnal tudták, mit kell tenniük, riasztották a mentőket, akik igyekeztek kórházba szállítani a beteget, de ez sem ment "problémamentesen".

„A kórházba szállítása maga volt a pokol. Hazaért a felesége és követte a mentőt, de többször is meg kellett állniuk. Négy alkalommal is epilepsziás rohamot kapott, ilyenkor mindig félre kellett állni az úton, mert az a protokoll, hogy meg kell várniuk, amíg véget ér és utána szállíthatják tovább. A kórházban azonnal ellátták, fantasztikus munkát végeztek, egymás kezébe adták a kilincset, folyamatosan vizsgálták a nagybátyámat.”

Rá négy napra meg is történt a műtét, eltávolították a daganatot. Szövettanra küldték a mintát és kiderült a borzasztó diagnózis: rosszindulatú agydaganat. Ez jelenleg Magyarországon onkológiai kezeléssel nem gyógyítható. 10-14 hónap a túlélési idő. Nincsen valós gyógyulási esély.



– nyilatkozta korábban a Borsnak Kinga, akit sokkoló beszámolóját követően meglátogattunk Tamásék otthonában.

Kutai Kinga Instagram oldalán jelentette be a sokkoló hírt imádott nagybátyjáról / Fotó: Bánkúti Sándor

A példátlan módon összetartó család tagjai elárulták, hogy minden reményük egy Németországi kezelésben van, ami csodával határos eredményeket hozhat magával. A tévében látták meg a világszinten egyedülálló kezelési módszert, mellyel akár a teljes gyógyulás is megoldható, hogyha Tamás végigcsinálja az immunterápiát. Ez azonban közel sem olcsó. Kingáék családja beleroppanna az anyagi terhekbe, ezért egy gyűjtést szerveztek, ami segíthet nekik eljutni a célig!