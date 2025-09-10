"Maga volt a pokol" – összeesett, gyermekei találtak rá VV Kinga szeretett nagybátyjára: agydaganattal küzd

Kutai Kinga 2011-ben tűnt fel a ValóVilág 5. szériájában: ekkor ismerte meg az őt az ország. A fiatal szőkeség páratlan szépségével azonnal levette a lábáról a nézőket, ami pedig ennél is érdekesebb volt, hogy a villa férfi lakói is állandó csatározásokat vívtak a kegyeiért. Kinga karaktere azonban nem csak ennyiből állt. A nagyszájú, szeretetteljes, szenvedélyes, minden csínytevésben, buliban és elmélyült beszélgetésben kiemelt szerepet vállaló lányról egy dolgot tudhattunk meg biztosan: imádja a családját!
A ma már civil családanyaként élő szépség évek óta egyedül neveli imádott kisfiát, Benit, aki hallássérülten jött a világra. Bár Kutai Kinga és gyermeke közös kis világukban kicsattannak a boldogságtól, az édesanya nem titkolja, hogy pokoli nehézségeken kellett átmenniük ahhoz, hogy teljes értékű életet élhessenek. Ahhoz pedig, hogy ilyen boldogan alakult a sorsuk, Kinga családja és édesanyja testvére, Tamás is nagyban hozzájárult.
„Nekünk egy nagyon összetartó családunk van. Én egész gyerekkoromban közel álltam hozzá, és ezt a mai napig tartjuk. Nekem nagyon fontos a családommal való kapcsolat és a családommal együtt töltött idő. Rengeteget vagyunk együtt, nem csak családi rendezvényeken, de a hétköznapokban is. Nagyon közeli a kapcsolatunk...” – nyilatkozta a Borsnak nagybátyjával való kapcsolatáról az egykori reality sztár.
Ugyan mostanra mindenki azt hihette, hogy Kingáék története a rengeteg küzdelem ellenére boldogan halad előre, a szépség most egy megdöbbentő vallomással sokkolta az országot: fent említett nagybátyja, Tamás rosszindulatú agydaganatban szenved!
„Ő anyukám testvére, 48 éves, három csodálatos gyermek apukája. 2024 év végén kezdődtek a fejfájásai, nagyon sokat dolgozik, ami miatt rengeteget stresszel. Bár a fejfájások és a magas vérnyomása miatt megvizsgálták, úgy gondolta, hogy a tünetei a stressz miatt vannak. MRI-re nem küldték el, a vérnyomására kapott gyógyszert. Végül augusztusban egyszer csak elájult” – mesélte összetörve a Borsnak Kinga, majd azt is elárulta, hogy az otthonában összeeső nagybátyjára saját gyermekei találtak rá.
„A gyerekek találtak rá... mind a hárman iskolások, szuperül vannak nevelve. Azonnal tudták, hogy mit kell tenniük! Tudták, hogy nem pánikolunk, hanem megoldjuk a feladatot. Egyből hívták a mentőket, akik végig szóval tartották őket, amíg ki nem értek a helyszínre. A gyerekek nagyon pozitívan állnak az egészhez, hisznek az apukájuk teljes gyógyulásában, akinek mindenben a segítségére vannak, még a speciális étrendjét is felügyelik.”
A gyerekek szeme elé táruló sokk azonban nem minden. Mint kiderült, Tamás kórházba szállítása is borzalmasan küzdelmes volt!
„A kórházba szállítása maga volt a pokol. Hazaért a felesége és követte a mentőt, de többször is meg kellett állniuk. Négy alkalommal is epilepsziás rohamot kapott, ilyenkor mindig félre kellett állni az úton, mert az a protokoll, hogy meg kell várniuk amíg véget ér és utána szállíthatják tovább. A kórházban azonnal ellátták, fantasztikus munkát végeztek, egymás kezébe adták a kilincset, folyamatosan vizsgálták a nagybátyámat.”
Rá négy napra meg is történt a műtét, eltávolították a daganatot. Szövettanra küldték a mintát és kiderült a borzasztó diagnózis: rosszindulatú agydaganat. Ez jelenleg Magyarországon onkológiai kezeléssel nem gyógyítható. 10-14 hónap a túlélési idő. Nincsen valós gyógyulási esély.
Bár a helyzet az első pillanatokban reménytelennek tűnhetett, végül kiderült: megmenthetik Tamás életét! Kingáék egy Németországi kezelésben látták meg az útjukat, ami csodával határos eredményeket hozhat magával.
„Végül a tévében láttuk meg, hogy Németországban van egy klinika, ahol gyakorlatilag világszinten egyedülálló kezelési módszert alkalmaznak a betegeken. Még akár a teljes gyógyulás is megoldható, hogyha végig csinálja az immunterápiát. Mindenkitől vért vesznek és a friss vérből és a daganat mintájából csinálnak egy olyan vakcinát, ami minden ember számára teljesen egyedi. Ezt a vakcinát adják a betegnek. Ennek hatására felébred az immunrendszer és megtanulja, hogyan kell legyőzni a rákos sejteket.”
Az idő kulcsfontosságú. Nagyon gyorsan kell cselekedni, nincs idő belebetegedni a szituációba, vagy filozofálgatni. Cselekedni kell és csinálni. Nem csak a három gyerek, hanem az egész családunk nagyon szeretné, hogy meggyógyuljon
– mondta elcsukló hangon Kinga, aki nem tagadja: a súlyos milliókba kerülő kezelés lehetetlen helyzetbe hozta a családját, ezért létrehoztak egy számlaszámot, melyre azok a jótevők küldhetnek anyagi támogatást, akik úgy érzik, segíteni akarnak egy új esély elérésében egy háromgyerekes, példamutató családapának.
„Ez olyan anyagi terhet rak a családunkra, amit nem tudunk előteremteni, bármennyire is szeretnénk. Ezért gondoltam én azt, hogy megpróbáljuk sok jószándékú emberrel, ismeretlennel, ismerőssel és bárkivel, aki anyagilag hozzá tud tenni, hogy kijuttassuk Tamást Németországba.”
Az eddigi eredmények egészen megdöbbentőek, pár nap leforgása alatt már 22 ezer euró érkezett a számlaszámra!
„Az az összefogás, ami a nagybátyámért történik fantasztikus! Nem is gondoltuk volna, hogy két nap alatt összeszedünk egy ekkora összeget. Ez is elképesztő, de még a nagyja hátra van. Én nagyon bizakodom benne, hogy ez összejöhet. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, rokonok, barátok, ismerősök, ismeretlenek hozzájárultak ehhez. Én nagyon bízom benne, hogy összejön ez a pénz és meg tudja kapni ezt a kezelést” – zárta a beszélgetést Kinga.
