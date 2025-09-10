"Maga volt a pokol" – összeesett, gyermekei találtak rá VV Kinga szeretett nagybátyjára: agydaganattal küzd

Kutai Kinga 2011-ben tűnt fel a ValóVilág 5. szériájában: ekkor ismerte meg az őt az ország. A fiatal szőkeség páratlan szépségével azonnal levette a lábáról a nézőket, ami pedig ennél is érdekesebb volt, hogy a villa férfi lakói is állandó csatározásokat vívtak a kegyeiért. Kinga karaktere azonban nem csak ennyiből állt. A nagyszájú, szeretetteljes, szenvedélyes, minden csínytevésben, buliban és elmélyült beszélgetésben kiemelt szerepet vállaló lányról egy dolgot tudhattunk meg biztosan: imádja a családját!

VV Kingát ikonikus szőke hajával ismerte meg az ország / Fotó: Facebook

Kutai Kinga: ValóVilág után a legnehezebb hétköznapok

A ma már civil családanyaként élő szépség évek óta egyedül neveli imádott kisfiát, Benit, aki hallássérülten jött a világra. Bár Kutai Kinga és gyermeke közös kis világukban kicsattannak a boldogságtól, az édesanya nem titkolja, hogy pokoli nehézségeken kellett átmenniük ahhoz, hogy teljes értékű életet élhessenek. Ahhoz pedig, hogy ilyen boldogan alakult a sorsuk, Kinga családja és édesanyja testvére, Tamás is nagyban hozzájárult.

„Nekünk egy nagyon összetartó családunk van. Én egész gyerekkoromban közel álltam hozzá, és ezt a mai napig tartjuk. Nekem nagyon fontos a családommal való kapcsolat és a családommal együtt töltött idő. Rengeteget vagyunk együtt, nem csak családi rendezvényeken, de a hétköznapokban is. Nagyon közeli a kapcsolatunk...” – nyilatkozta a Borsnak nagybátyjával való kapcsolatáról az egykori reality sztár.

Ugyan mostanra mindenki azt hihette, hogy Kingáék története a rengeteg küzdelem ellenére boldogan halad előre, a szépség most egy megdöbbentő vallomással sokkolta az országot: fent említett nagybátyja, Tamás rosszindulatú agydaganatban szenved!

„Ő anyukám testvére, 48 éves, három csodálatos gyermek apukája. 2024 év végén kezdődtek a fejfájásai, nagyon sokat dolgozik, ami miatt rengeteget stresszel. Bár a fejfájások és a magas vérnyomása miatt megvizsgálták, úgy gondolta, hogy a tünetei a stressz miatt vannak. MRI-re nem küldték el, a vérnyomására kapott gyógyszert. Végül augusztusban egyszer csak elájult” – mesélte összetörve a Borsnak Kinga, majd azt is elárulta, hogy az otthonában összeeső nagybátyjára saját gyermekei találtak rá.