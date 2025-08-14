„Miért ne lehetnék arra büszke, hogy én egy magyar ember vagyok?”– Veréb Tamás magyarságról, identitásról és értékrendről

A frissen indult Nekem mondod? podcast első epizódja rögtön mély témákat feszegetett, hiszen a magyar identitás kérdése került terítékre. Veréb Tamás nyíltan beszélt arról, mit jelent számára a magyarság, és miért tartja fontosnak, hogy erre büszke lehessen.

Veréb Tamás úgy gondolja, az identitás fontos része, hogy hol él (Fotó: Mediaworks Archív)

Veréb Tamás büszke magyarságára

Veréb Tamás a sokoldalú előadóművész a Nekem mondod? című új podcast első vendégeként rendkívül mély és fontos témákról beszélgetett a műsorvezetőkkel. A beszélgetés egyik központi témája a nemzeti identitás volt, amelyről Tamás szenvedélyesen nyilatkozott:

Miért ne lehetnék arra büszke, hogy én egy magyar ember vagyok?

– tette fel a kérdést, majd hozzátette, hogy szerinte a probléma gyökere ott van, ha valaki nem tudja ezt megélni. Puskás Ferenc, Szent István vagy Kapu Tibor példáját említve hangsúlyozta, hogy a magyarság hősei inspirációt adhatnak.

Az identitás témája először egy színházi előadás kapcsán fogalmazódott meg benne:

Egy előadás kapcsán merült fel először kérdésként, hogy a magyarságomra büszke lehetek-e?!

– idézte fel. Tamás ma már egyértelműen úgy érzi, a hazája adja személyiségének egyik alapkövét.

Veréb Tamás párja oldalán a közelmúltban lépett az oltár elé, s hangsúlyozza, jövőjét itthon, egy nagy és boldog család kötelékében tervezi.

A podcastben az identitás mellett számos más érdekes téma is előkerült, így Kapu Tibor közelgő űrutazása és a Campus Fesztivál friss történései is terítékre kerültek.