„Miért ne lehetnék arra büszke, hogy én egy magyar ember vagyok?”– Veréb Tamás magyarságról, identitásról és értékrendről

A frissen indult Nekem mondod? podcast első epizódja rögtön mély témákat feszegetett, hiszen a magyar identitás kérdése került terítékre. Veréb Tamás nyíltan beszélt arról, mit jelent számára a magyarság, és miért tartja fontosnak, hogy erre büszke lehessen.
Veréb Tamás a sokoldalú előadóművész a Nekem mondod? című új podcast első vendégeként rendkívül mély és fontos témákról beszélgetett a műsorvezetőkkel. A beszélgetés egyik központi témája a nemzeti identitás volt, amelyről Tamás szenvedélyesen nyilatkozott:
Miért ne lehetnék arra büszke, hogy én egy magyar ember vagyok?
– tette fel a kérdést, majd hozzátette, hogy szerinte a probléma gyökere ott van, ha valaki nem tudja ezt megélni. Puskás Ferenc, Szent István vagy Kapu Tibor példáját említve hangsúlyozta, hogy a magyarság hősei inspirációt adhatnak.
Az identitás témája először egy színházi előadás kapcsán fogalmazódott meg benne:
Egy előadás kapcsán merült fel először kérdésként, hogy a magyarságomra büszke lehetek-e?!
– idézte fel. Tamás ma már egyértelműen úgy érzi, a hazája adja személyiségének egyik alapkövét.
Veréb Tamás párja oldalán a közelmúltban lépett az oltár elé, s hangsúlyozza, jövőjét itthon, egy nagy és boldog család kötelékében tervezi.
A podcastben az identitás mellett számos más érdekes téma is előkerült, így Kapu Tibor közelgő űrutazása és a Campus Fesztivál friss történései is terítékre kerültek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.