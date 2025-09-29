Vavra Bence: „Nem nekem való a celebvilág!"

Korábban a hot! magazinnak számolt be elsőként arról, hogy Vavra Bence az utóbbi időben háttérbe szorította a zenét, hiszen családot alapított, a szerelmével és a kisfiával pedig vidékre költöztek. De magán is tudott dolgozni: az utóbbi időben az énekes rengeteg kilótól szabadult meg – még ha nem is tudatosan.
„Még a Dancing with the Stars alatt indult meg a fogyásom az intenzívebb mozgásnak köszönhetően, azóta pedig az étkezés nem élvez annyira prioritást.”
Például sosem voltam reggeliző típus, de volt egy időszak, amikor tudatosan elhagytam.
„Kipróbáltam a böjtölést, ami nagyon bevált. Egy idő után pedig azt vettem észre, hogy nem is tudatosan figyeltem, csak felkeltem reggel, megittam a kávémat, és kimaradt a reggeli, és nem voltam különösebben éhes” – kezdte Bence a hot! magazinnak.
Bátran állíthatjuk, hogy az énekes a legjobb formájában van. Ehhez – a családja támogatása mellett – nagyban hozzájárult az is, hogy most érzi igazán, hogy révbe ért.
„Azt érzem, hogy kiegyensúlyozott lelkiállapotban vagyok.”
Az utóbbi időben volt lehetőségem kicsit befelé is figyelni, mellette pedig a fontos dolgokkal foglalkozni.
„Szerintem ez az, ami végtére is látszódik a külsőn. Ahogy a belső béke rendeződik, úgy külsőleg is alakul az ember. Én pedig hiszek benne, hogy először magam lelki dolgaival kell rendben lennem.
Először is azért tűntem el a képernyőről, mert rájöttem, hogy nem nekem való a celebvilág.
„A Sztárban Sztár All Stars ebből a szempontból kivétel: azt mutathatom meg, amit igazán szeretek, ez pedig igazán komfortos. Másrészről pedig az elmúlt időszak a családomról szólt, velük szerettem volna lenni, amennyit csak lehet, ezért sem láthattak a nézők az utóbbi időben, de most szeretném visszahozni a hétköznapjaimba az éneklést, hiszen ez az, ami igazán éltet” – árulta el a fiatal édesapa.
Bence a Sztárban Sztár All Stars első adásában Freddie Mercuryként lépett színpadra. A Queen egykori énekesének képében megmutatta: van mitől félniük a versenytársainak!
