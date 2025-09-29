Vavra Bence: „Nem nekem való a celebvilág!"

Korábban a hot! magazinnak számolt be elsőként arról, hogy Vavra Bence az utóbbi időben háttérbe szorította a zenét, hiszen családot alapított, a szerelmével és a kisfiával pedig vidékre költöztek. De magán is tudott dolgozni: az utóbbi időben az énekes rengeteg kilótól szabadult meg – még ha nem is tudatosan.

Vavra Bence fogyása nagyon is látványos - Fotó: archív / hot! magazin

„Még a Dancing with the Stars alatt indult meg a fogyásom az intenzívebb mozgásnak köszönhetően, azóta pedig az étkezés nem élvez annyira prioritást.”

Például sosem voltam reggeliző típus, de volt egy időszak, amikor tudatosan elhagytam.

„Kipróbáltam a böjtölést, ami nagyon bevált. Egy idő után pedig azt vettem észre, hogy nem is tudatosan figyeltem, csak felkeltem reggel, megittam a kávémat, és kimaradt a reggeli, és nem voltam különösebben éhes” – kezdte Bence a hot! magazinnak.

Vavra Bence Dancing with The Stars-os szereplése közben fogyott le

Bátran állíthatjuk, hogy az énekes a legjobb formájában van. Ehhez – a családja támogatása mellett – nagyban hozzájárult az is, hogy most érzi igazán, hogy révbe ért.

„Azt érzem, hogy kiegyensúlyozott lelkiállapotban vagyok.”

Az utóbbi időben volt lehetőségem kicsit befelé is figyelni, mellette pedig a fontos dolgokkal foglalkozni.

„Szerintem ez az, ami végtére is látszódik a külsőn. Ahogy a belső béke rendeződik, úgy külsőleg is alakul az ember. Én pedig hiszek benne, hogy először magam lelki dolgaival kell rendben lennem.

Először is azért tűntem el a képernyőről, mert rájöttem, hogy nem nekem való a celebvilág.

„A Sztárban Sztár All Stars ebből a szempontból kivétel: azt mutathatom meg, amit igazán szeretek, ez pedig igazán komfortos. Másrészről pedig az elmúlt időszak a családomról szólt, velük szerettem volna lenni, amennyit csak lehet, ezért sem láthattak a nézők az utóbbi időben, de most szeretném visszahozni a hétköznapjaimba az éneklést, hiszen ez az, ami igazán éltet” – árulta el a fiatal édesapa.