Vavra Bence: "Boldog periódusát élem az életemnek"

Vavra Bence volt a vendége csütörtök este a TV2 Szerencsekerék című műsorának, a felvételről mesélt a Borsnak a műsor előtt, és mellette elárulta mennyire érzi magát szerencsésnek, illetve, hogy milyen tervekkel vágott neki az idei évnek.

Vavra Bence elmondta, hogy nagyon jól fognak a nézők is szórakozni az adás láttán (Fotó: TV2)

– Alapvetően szerencsésnek tartom magam, de a játékokban ritkán szegődik mellém a szerencse. Azért szeretek játszani, a műsort is annak fogtam fel, egy szórakozásnak. Nagyon jól is éreztem magam, Kasza Tibinek a stílusát és humorát ismerjük, nagyon jó hangulatú játék lesz – kezdte Bence, aki azt is elmondta, hogy a szerencse helyett inkább a kitartó munkában hisz, és aki ilyen, azt a szerencse is pártolja.

– Mindenbe úgy kezdek bele, hogy a lehető legjobbat hozzam ki belőle, valamint én is mindent beleadjak, legyen az egy műsor vagy egy zeném akár – folytatta az énekes.

Vavra Bence a kitartó munkában hisz (Fotó: TV2)

Új éra kezdődik Vavra Bence életében

Az énekesnek hamarosan megjelenik az új dala, amiről pár részletet is megosztott, azonban azt is hozzátette, hogy ezzel egy új periódus kezdődik az életében.

– Hamarosan megjelenik egy új dalom, aminek az lesz a különlegessége, hogy angolul fogok énekelni. Tisztában vagyok vele, hogy a magyar emberek a magyar zenéket szeretik, sőt szerintem is a legszebb nyelv a világon! A témája is elég mély, az idő múlása lesz a középpontban, hiszen egy dolog állandó az életben, hogy minden változik – mesélte Bence, aki elmondta, hogy nem a negatív élményei ihlették a szerzeményt, mert kifejezetten szeret a benneragadni egy-egy pillanatban, a megfelelő emberekkel. De azt is elmondta, hogy ezek olyan témák az ember életében, amire meg kell érnie mindenkinek. Hiszen nagyon nehéz megnyílni és a saját érzéseit az alkotónak beleadni. A kérdésünkre, hogy új párkapcsolata is hozzásegítette ehhez, csak annyit mondott:

Büszkén mondhatom, hogy egy boldog periódusát élem az életemnek. Nem titkolom, hogy van egy párkapcsolatom, de szeretném ezeket a pillanatokat főként kettesben megélni, és ezért védem a magánéletemet

– fejtette ki Vavra Bence.