Megszólalt a kieső Vavra Bence: A döntő nélkül is befejeztük ezt a történetet

Tegnap este Vavra Bence és Lissák Laura párosa esett ki a Dancing with the Stars elődöntőjéből. De nem szomorkodnak, mert rengeteget kaptak a műsortól, és úgy érzik, így is kerek az ő történetük.

– Mi azért majdnem eljutottunk a döntőbe, nagyon tehetséges emberek között. Nagyon felemelő érzés volt minden egyes alakommal táncolni ezen a parketten. Nagyon szerettünk együtt táncolni, és ez nem fog annyiban maradni. Tervezzük, hogy heti egyszer-kétszer azért megpróbálunk egy ilyen táncpróbát besűríteni a hétköznapokba – mesélte Lissák Laura.

Bencéék az elődöntőig meneteltek Fotó: Móricz István / Bors

Számukra csodálatos utazás volt, bár szerettek volna a döntőben is ott lenni, így sem keseregnek a történteken.

– Jelen pillanatban azt érzem, hogy a döntő nélkül is befejeztük ezt a történetet. Sokkal több mindent kaptam ettől a műsortól, mint amikor benyitottam abba az ominózus terembe – mondta a kiesésüket követően a Borsnak Vavra Bence, aki a többi eddig kiesett versenyzővel egy közös produkcióban táncolni fog a Dancing with the Stars fináléjában.

Nagyon sok gátlásomat elveszítettem ez alatt az időszak alatt, ami lassan négy hónap.

Nyilván kicsit féltem régebben attól, hogy mit fognak szólni az emberek, ha megmozdulok, mert mégsem vagyok táncos. Időközben rájöttem arra, hogy ez nem erről szól. Arról szól, hogy élvezze az ember, a tánc az egy örömfaktor. Nyilván tudtam az elején, hogy nem lesz belőlem táncos – magyarázta Bence.

Bencének egy életre szóló élmény volt ez a műsor. Elárulta: szeretné tovább gyakorolni a táncolást amellett, hogy természetesen a zene és az éneklés marad a fő irányvonala. A páros már közös projekteken is gondolkodott, és az is elképzelhető, hogy kortárs táncuk koreográfiáját egy videóklip formájában is megörökítik.