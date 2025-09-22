Ezt látnod kell: Pompás keresztelőn mutatta meg nagy családját Vasvári Vivien!

A szépséges üzletasszony, Vasvári Vivien egy 24 órában elérhető bejegyzésben mutatta meg közösségi oldalán a legkisebb gyermeke, a 4 hónapos Liam keresztelőjét.
A 34 éves magyar szőkeség mögött egy hatalmas és támogató család áll, akikre mindig számíthat a sztáranyuka. Legkisebb gyermeke keresztelőjén sem volt ez másképp, hiszen a fotókon igazán népes családja, hatalmas mosollyal az arcukon élték meg az ünnepség megható pillanatait.
Vivien egy csinos fehér ruhát viselt a neves alkalomra a hagyományokhoz hűen. A kisfiú tiszteletére egy hatalmas keresztelői tortát rendeltek, ami illően igazán pompásan fest.
Isten gyermeke lettél, Liam!
- olvasható az üzenet fenséges tortán, aminek a tetején egy hatalmas babakocsi lufi díszelgett.
