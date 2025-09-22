Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Ezt látnod kell: Pompás keresztelőn mutatta meg nagy családját Vasvári Vivien!

keresztelő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 15:30
családVasvári Vivien
Vivien meghatározó családi pillanatokba engedett betekintést.
Amy Mans
A szerző cikkei

A szépséges üzletasszony, Vasvári Vivien egy 24 órában elérhető bejegyzésben mutatta meg közösségi oldalán a legkisebb gyermeke, a 4 hónapos Liam keresztelőjét.

alt=Vasvári Vivien legkisebb gyermeke, Liam gyönyörű keresztelőjét mutatta meg követőinek közösségi oldalán
Vasvári Vivien legkisebb gyermeke, Liam gyönyörű keresztelőjét mutatta meg követőinek közösségi oldalán / Fotó: MW

Vasvári Vivien boldog nagycsaládos anyukaként pózolt

A 34 éves magyar szőkeség mögött egy hatalmas és támogató család áll, akikre mindig számíthat a sztáranyuka. Legkisebb gyermeke keresztelőjén sem volt ez másképp, hiszen a fotókon igazán népes családja, hatalmas mosollyal az arcukon élték meg az ünnepség megható pillanatait.

alt=Vasvári Vivien megmutatta nagy családját követőinek
Vasvári Vivien megmutatta nagy családját követőinek / Fotó: Instagaram

Vivien egy csinos fehér ruhát viselt a neves alkalomra a hagyományokhoz hűen. A kisfiú tiszteletére egy hatalmas keresztelői tortát rendeltek, ami illően igazán pompásan fest.

Isten gyermeke lettél, Liam!

- olvasható az üzenet fenséges tortán, aminek a tetején egy hatalmas babakocsi lufi díszelgett.

alt=A keresztelői torta igazán pompásan festett
A keresztelői torta igazán pompásan festett / Fotó: Instagram

Vasvári Vivien további képeiért KATTINTS A LINKRE!

 

 

 

