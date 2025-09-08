Elolvad a szív! Vasvári Vivien férje éjfél előtt hősies akcióba lépett!

Vasvári Vivien számára a család mindig első helyen áll, így nem meglepő, hogy kisfia, Colin második születésnapja igazi nagyszabású ünnep lett. A gyönyörű anyuka és férje, Bodnár Zsigmond egy 80 fős partyt szerveztek, amelyen családtagok, barátok és közeli ismerősök ünnepelték együtt a kisfiút. Korábban már írtunk arról, hogy Vivien elképesztő erővel és energiával neveli a gyerekeit. Előző kapcsolataiból van egy lánya, Ariana, egy kisfia, Edward, illetve mostani férjével, Bodnár Zsigmonddal két közös kisfiuk, Colin és Liam. A pár kapcsolata stabilabb, mint valaha: szerelmüket nemcsak egy esküvő, hanem most már két közös gyermek is összeköti, nem volt ez másképp most hétvégén sem.
A nagy eseményre Vivi hetek óta készült, és a szervezést természetesen nem tartotta titokban: Instagram-sztorijain keresztül követői is részesei lehettek a kulisszatitkoknak. A dekoráció kiválasztásától a menü összeállításáig minden pillanatot megmutatott, így a rajongók szinte együtt izgulhatták végig vele a készülődést.
Az egyik legkedvesebb és legőszintébb pillanat akkor érkezett el, amikor Vivi a férjét is bevonta a munkálatokba. Bodnár Zsigmond ugyanis nem riadt vissza attól, hogy a kései órákban is segítse feleségét: Vivien büszkén osztotta meg, ahogy Zsigmond este 23:15-kor is serényen paprikát csumázott a tévé előtt. A büszke feleség viccesen osztotta meg, hogy férje mindenben mellette áll, még a születésnapi előkészületek „legmunkásabb” részeiben is.
Vivi természetesen a buli hangulatát sem bízta a véletlenre. A születésnap dekorációja igazi kétéves álomvilág lett, ahol a kék szín dominált, és tengeri hangulat lengte be a helyszínt. A gyerekeket kagylókat, halacskákat idéző díszletek, színes lufik és tematikus játékok várták, miközben a torta is a tenger mélyét keltette életre. Az aprólékosan megtervezett részletek tökéletesen tükrözték, hogy mennyi szív és szeretet övezte ezt a napot.
A hatalmas szülinapi buli végül minden várakozást felülmúlt. A gyerekek önfeledten játszottak, a felnőttek jóízűen beszélgettek és koccintottak, miközben a dekoráció és a hangulat mesés atmoszférát teremtett. A nagy pillanat persze Colin tortája volt: a kisfiú boldogan fújta el a gyertyát, miközben a család és a barátok ujjongva ünnepelték.
A rajongók Vivi közösségi oldalán keresztül szinte úgy érezhették, mintha ők is részesei lennének ennek a varázslatos születésnapnak. Vasvári Vivien és férje ismét bizonyították: számukra a család és a közös élmények jelentik a legnagyobb értéket még akkor is, ha egy ilyen nagy buli mögött rengeteg munka és éjszakába nyúló paprikacsumázás áll.
