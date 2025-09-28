Hoppá, ki jelent meg a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában: lebukott Varga Viktor és a rúdtáncos

Varga Viktor Lenny Kravitz bőrébe bújt a Sztárban Sztár All Stars negyedik élő műsorában. Azonban a szemfüles nézők - és a Bors fotósa - kiszúrta, hogy bizony nem akárki szurkol a helyszínen az énekesnek.

Varga Viktor barátnője, Dominika - Fotó: Bánkúti Sándor

A közönség soraiban ugyanis ott ült a gyönyörű Dominika is, aki a pletykák szerint Varga Viktor barátnője.

Profi rúdtáncos Varga Viktor barátnője

Kapcsolatukról még keveset nyilatkoztak, de a közösségi médiás posztjaik sokat sejtetnek. Dominika nemcsak Varga Viktor párja, hanem inspiráló múzsája is, aki már versenyt is nyert a rúdtáncban.

Fotó: Bánkúti Sándor

Egyelőre úgy tűnik, Varga Viktor végre megtalálta azt a nőt, aki alkalmazkodni tud nem mindennapi életstílusához, még fellépni is együtt járnak.

Képtelen vagyok a kompromisszumokra, mert kialakult egy életstílusom, ami nagyon intenzív és rengeteg utazással jár. Olyan, mint egy kalóz élete, aki folyton úton van, de időnként kiköt valahol, így viszont elég nehéz egy párkapcsolatot fenntartani

– mondta nemrég a Ripostnak.

Pedig sikerült már neki többször is, hosszabb kapcsolata volt Cynthia Dictatorral, majd négy évet volt együtt Zsembera Liliánával, akivel több műsorban is szerepeltek együtt. De tavaly több kibékülés után végleg szakítottak.