Tündéri videót osztott meg kislányáról Vajna Tímea

Vajna Tímea kislánya, Hailey már születése után belopta magát minden rajongó szívébe, de édesanyja a biztosra ment, és újabb aranyos videókat osztott meg.
Haileyt a barátnőim ellátták gyönyörűséges ajándékokkal.
- írta Instagram-oldalán a modell.
A rövid videóban Hailey szinte úgy néz ki mint egy apró hercegnő, miközben anyukája épp haját fésülgeti. A tündéri látványt pedig senki sem tudta szó nélkül hagyni, többen is a kommentekben áradoztak cukiságtól.
