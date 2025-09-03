Tündéri videót osztott meg kislányáról Vajna Tímea

Vajna Tímea kislánya, Hailey már születése után belopta magát minden rajongó szívébe, de édesanyja a biztosra ment, és újabb aranyos videókat osztott meg.

Tündéri videókat osztott meg Vajna Tímea kislányáról. Fotó: Mediaworks archív

Haileyt a barátnőim ellátták gyönyörűséges ajándékokkal.

- írta Instagram-oldalán a modell.

A rövid videóban Hailey szinte úgy néz ki mint egy apró hercegnő, miközben anyukája épp haját fésülgeti. A tündéri látványt pedig senki sem tudta szó nélkül hagyni, többen is a kommentekben áradoztak cukiságtól.