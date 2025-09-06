Titokzatos férfi csábíthatta el a TV2 sztárját! Árulkodó fotó buktatta le a bombázót

Dávid Petra kapcsolatai és félresikerült randijai nem egyszer láttak már napvilágot, a Házasság első látásra és a Farm VIP sztárja ugyanis rendre megosztja ilyen jellegű tapasztalatait közösségi oldalain. Ezúttal azonban nagy a titkolózás.

A TV2 sztárja, Dávid Petra sokat sejtető videóját 24 óráig elérhető sztoriban tette ki, ami azóta eltűnt az oldaláról (Fotó: Markovics Gábor)

Dávid Petra menekülőre fogta?

A fitneszedző húzós időszakon van túl, hiszen néhány hete még Siófokon mutatta meg, mire képes, ha nagyon összeszedi magát. Egykori fogyásával kapcsolatban rengeteget kommunikált követőivel, nem titok, hogy egy nagyobb súlyfelesleg vezette oda, hogy a fitnesz világában kössön ki és a versenyeken találja magát. Sok évnyi színpadon való szereplés után azonban néhány évvel ezelőtt felhagyott a versenyzéssel, s bár életmódjára folyamatosan odafigyel, a versenyek világától évekre távol került. Dávid Petra Borsnak adott interjújában korábban elárulta, hogy míg tavaly előtt a Házasság első látásra című műsorra készült, tavaly pedig a Farm VIP-re, idén nyárra nem volt a tarsolyában olyan ami miatt nemet mondhatott volna egy újbóli megmérettetésre.

Így aztán végül beadta a derekát, szó szerint is, tudniillik egy alig hat hetes felkészülési időszak alatt formába hozta magát annyira, hogy elindult az idei Just Clear fitnesz versenyen, ahonnan nem kevesebb, mint öt éremmel térhetett haza. A nyár azonban még így sem telt teljesen sikeresen, saját bevallása szerint sok lemondással járt és a színfalak mögött sok olyasmi is történt vele, amire nem számított, például megint felbukkant egy olyan férfi az életében, aki inkább elvett belőle, mint hozzáadott volna Petra boldogságához.

Volt olyan férfi, ha annak mondanám, akinek köszönhetek jó pár, nem vidám percet. Fontos tanúbizonyság, hogy amiről sejted nem lesz jó, az nem is lesz az. Illetve kiderült, hogy voltak olyan barátaim, akiket csak azért gondoltam barátnak, mert már régóta ismerjük egymást. Viszont már csak látszat dolog volt, így kénytelen voltam elengedni őket.

Nos nagyon úgy néz ki, hogy a csinos hírességnél betelt a pohár és Ibizáig szökött.

De ki az a férfi, akivel nyaralni ment?

Dávid Petra TikTok-on osztott meg 24 óráig elérhető sztoriban egy videót, amelyen egyértelműen látszik, hogy egy ismeretlen úriemberrel nyaral. A felvételen épp robogóznak kettecskén és láthatóan nagyon jól szórakoznak egymás társaságában. A dolog pikantériája, hogy a titokzatos férfit egyelőre még sehol nem láthattuk és Petra nem is tett említést róla. „Ez a nyaralás jobban kellett, mint gondoltam”