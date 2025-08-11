„Nagy félelmeim voltak” – Dávid Petra teste tökéletes és kész! 40 fokban, 5 éremmel zárta a brutális fitneszversenyt

A forró nyári hétvége nemcsak a Balaton partján pihentető programokat tartogatott, hanem izgalmas sporteseményeket is. A siófoki fitneszversenyen ismét bebizonyosodott, hogy a kitartás, a fókusz és az önfegyelem milyen eredményekre képes. Dávid Petra a Borsnak mesélt először a versennyel kapcsolatos élményeiről, és a mögötte álló fárasztó időszak eredményekkel teli lezárásáról.

Dávid Petra Farm VIP-s forgatások során készült képeivel vetette össze mostani formáját az Instagramon (Fotó: Mediaworks Archív)

Dávid Petra mindent félredobott a siker érdekében

Dávid Petra személyi edző mindössze öt hét alatt, intenzív és céltudatos felkészüléssel állt rajthoz a hétvégi siófoki fitneszversenyen, ahol öt különböző kategóriában is indult. A kihívás nemcsak fizikailag, de mentálisan is komoly próbatétel volt számára, hiszen nyolcszor kellett színpadra lépnie a forró, negyvenfokos hőségben. Az eredmény magáért beszél: három ezüst- és két bronzéremmel zárta a napot, mégis maradt benne némi hiányérzet, hiszen maximalistaként az első helyet szerette volna elérni.



Nagyon elfáradtam a végére, tényleg hosszú nap volt, nyolcszor mentem ki a színpadra, közben negyven fok meleg volt. A végén már tényleg csak arra vágytam, hogy csobbanjak egyet a Balatonban, és igyak egy jó italt

– mesélte megkönnyebbüléssel a hangjában a Borsnak, hiszen sűrű hetek vannak mögötte.



Nagy félelmeim voltak a tekintetben, hogy milyen eredményt fogok elérni és mivel maximalista vagyok, nem vagyok teljesen elégedett - szerettem volna első helyet is. De sokan mondták, hogy 5 éve nem versenyeztem, 5 hetet készültem fókuszáltam, így legyek büszke magamra, mert ez így is nagy teljesítmény. Igyekszem büszkének lenni magamra, azt érzem, hogy még nem csillapodott le minden.



A felkészülésben és a versenyen hatalmas támogatást nyújtott neki barátnője, Kiara Lord, aki már kora reggel mellette volt, segített, bátorította, és számos felvételt készített róla. Petra elmondása szerint a verseny komoly érdeklődést váltott ki, sokan követték figyelemmel a szereplését. Bár öt éve nem versenyzett, a rövid, ám rendkívül fókuszált edzési időszaknak köszönhetően sikerült minden kategóriában dobogóra állnia.