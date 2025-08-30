Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Dávid Petra visszavágott a kritikusoknak: ,,Nem csak a fogyásomra vagyok büszke, hanem a fejlődésemre is”

Dávid Petra
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 15:30
fitnesz versenyizomkritikus
Kimondta kendőzetlen véleményét. Dávid Petra közösségi oldalán osztotta ki az ellene felszólalókat.
Alexa
Korábban már megtudhattuk, hogy kevés téma tabu a Házasság első látásra Dávid Petrájánál, így nem meglepő, hogy ha akad olyan bátor jelentkező, aki kritizálni meri, a fitneszdíva bátran kiáll magáért.

Dávid Petra
Dávid Petra merészen kiáll maga mellett Fotó: Mediaworks Archív

Dávid Petra posztjaiban napról napra való fejlődését is bemutatja tekintve, hogy nem rég részt vett egy fitneszversenyen, amire elképesztő kitartással és fegyelemmel készült. A fitneszikon büszke teljesítményére, amiért sokat is tett, ám nem mindenki a fejlődést és a küzdést látja a bejegyzései mögött.

Pár poszttal ezelőtt írtam arról, hogy nem csak a fogyásomra vagyok büszke, hanem a fejlődésemre is.
Egyik kedvenc izomcsoportom a hàt, szerintem látványos a változás

- írta a díva.

 

Dávid Petra kritikusai férfiasnak találják

Dávid Petra nem csak részt vett, de díjat is nyert erőfeszítéseiért és fejlődése igen látványos. Rendkívül izmosra edzette testét a díva, de míg ő és a szakmabeliek büszkén tekintenek teljesítményére, akad olyan is, aki nem tartja elég nőiesnek ezt a fajta sportot.

Megkapom egyszer-egyszer, hogy az izmok férfiasak, vagy én vagyok màár az. A szomorú ebben az, hogy nincs olyan női versenyző, aki ne kapná meg ezt a kritikát.  Szerintem a férfiasság nem a bikini Fitness modell kategóriánál kezdődik. Mindenesetre nekem a hátam tetszik es büszke vagyok rá 

- zárta sorait.

Bárki bármit mond, öt hét tudatos és lelkiismeretes felkészülés után Petra három ezüst- és két bronzéremmel tért haza, így legkevésbé sem a negatív kritikák érdeklik.

 

