Izzadság és bokszkesztyűk nélkül is legyőzték a TV2-es sztárok az RTL-t

Szeptember 6-án, szombaton a magyar futballválogatott idei első világbajnoki selejtezőjét játszotta, Írországban 2-2-es döntetlen lett a mérkőzés vége. Ez az M4 Sporton közvetített sportesemény lett a nap legnézettebb tévéműsora, 766 ezren követték a Nilesen mérései szerint. A második legnézettebb műsor a Megasztár lett a teljes lakosságban, 573 ezer nézőt vonzott, többet, mint a már többször megbukott X-Faktor. Ezzel a teljes lakosságban és a 18-59-es célcsoportban is a TV2 lett szombaton a legnézettebb tévécsatorna. Az este csúcspontja a TV2-n egy botrányos versenyző teljes kontrollvesztése volt: félmeztelenre vetkőzött, széttört egy asztalt, és beindította a tűzriasztót. A biztonságiak azonnal eltávolították az épületből, miközben a többi énekes döbbenten figyelte az elképesztő jelenetet.

Győztek a TV2-es sztárok, könnyen nyert a Sztárban Sztár All Stars (Fotó: TV2)

Vasárnapra is maradt fontos sportesemény, a Forma-1-es futam a Nielsen mérései szerint 437 ezer tévézőt érdekelt. De az este és a nézettségi verseny egyértelmű nyertese a TV2-n új évaddal visszatérő Sztárban Sztár All Stars lett, amely toronymagasan lett a nap legnézettebb műsora, 706 ezren figyelték az énekesek produkcióit.

A Sztárbox 11-13 százalékos közönségaránnyal ment a teljes lakosságban, a Sztárban Sztár All Stars pedig 21,9 százalékos közönségaránnyal zárt. A TV2 ezzel nemcsak a teljes napot nyerte meg teljes lakosságban és a 18-59-es célcsoportban, hanem a kereskedelmileg fontos főműsoridőt is, este hat és tizenegy óra között.

Négyen máris kiestek a TV2 műsorából

Tizenkét énekes párbajával ért véget a Sztárban Sztár All Stars első idei adása a TV2-n. A versenyzőknek ezúttal sem volt egyszerű dolguk, hiszen nemcsak a nézőket, hanem a külföldi sztárvendéget, Hans Sigl zsűritagot, valamint a négy másik ítészt is el kellett kápráztatniuk. A műsorban minden versenyző jól teljesített, felkészült, sokat gyakorolt, de négyüktől mégis el kellett köszönni. A Sztárban Sztár All Stars következő adásának a vendégzsűrije a Vad angyal sorozat sztárja, Natalia Oreiro lesz ezen a héten, az uruguayi születésű színésznőt számos telenovellában, szappanoperában láthatták a magyar nézők.