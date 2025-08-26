Észveszejtő a látvány: bikinire vetkőzött Tücsi - Fotók

Aryee Claudia Dedei, vagy ahogy sokan ismerik, Tücsi igen aktív a közösségi oldalán. A csinos influenszer gyakran szexi fotókat oszt meg a több mint 210 ezres rajongótáborával.

Tücsi Fotó: Nagy Zoltán

A sztármami most sem okozott nekik csalódást. Tücsi az Instagram-oldalán friss fotókat mutatott, amelyben egy szexi barna bikiniben látható. A képek a rajongók tetszését is elnyerte, rengeteg kedvelés érkezett rá.

A világnak több olyan anyukára van szüksége, akik az álmaik után mennek - mert a gyerekeink nézik őket

- olvasható Tücsi posztjában.