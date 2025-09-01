Tücsi teljesen kiborult: „egész nap mosott sz*r leszek...”

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, több sztár gyerekénél is becsengetnek szeptember 1-jén, kinek az iskolába, kinek az óvodába. Nincs ez máshogy Tücsiéknél sem, akinek a kislánya, Nara hétfőn megkezdi az iskolát.

Tücsi máris kifakadt az iskolakezdés miatt Fotó: Szabolcs László

Azonban ez mélyen érintette a sztármamit, aki emiatt a közösségi oldalán, egy 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban fakadt ki emiatt. Ebben így fogalmazott:

Én erre nem vagyok felkészülve, hogy mostantól minden nap fél 7-kor keljek. Én egy bagoly típus vagyok, aki este/éjjel aktív. Akkor jönnek a tervek, imádok akkor dolgozni is, minden barátom tudja, hogy éjjel 1-ig biztosan elérnek. De, ha 1-ig fent leszek mostantól is, akkor egésznap mosott sz*r leszek... Nyilván milliók megoldották, én is megfogom, de így az ismeretlen egyelőre határozottan ijesztőnek hat...

- írta ki magából a bánatát Tücsi.