Tóth Vera feltárta magánéleti titkait: „Voltak idegbeteg exeim!” - Videó

Tóth Vera Artisjus-díjas magyar énekesnő. Az első Megasztár győzteseként vált ismertté. Három évvel fiatalabb húga, Tóth Gabi szintén énekesnő, és Magyarország egyik leghíresebb sztárja. Tóth Vera nemrég egy olaszországi hegyvidéki városkában járt, ahol nemcsak fizikai túrát, hanem lelki, szellemi utazást is tett. Erről bővebben korábbi cikkünkben írtunk.

Tóth Vera / Fotó: Markovics Gábor

Évek óta mindenki az aranytorkú énekesnő súlyával volt elfoglalva, miközben ő Magyarország egyik, ha nem a legfantasztikusabb hangú énekese és tehetsége. Tóth Vera a TV2 Tények műsorában mesélt arról, hogyan élte, éli meg ezt az egész felhajtást. De arra is kitért, hogyan mondott végül búcsút a súlyfeleslegnek. Ám, ami a leginkább foglalkoztathatja jelenleg a rajongóit, hogy mindezt milyen hatással volt a párkapcsolataira. Magánéleti titkairól Tóth Vera először szólal meg:



