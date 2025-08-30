Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Rózsa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tóth Vera feltárta magánéleti titkait: „Voltak idegbeteg exeim!” - Videó

Tóth Vera
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 18:40
énekesnőmagánéletpárkapcsolat
Most először mesélt a magánélete ezen részéről.
K. C.
A szerző cikkei

Tóth Vera Artisjus-díjas magyar énekesnő. Az első Megasztár győzteseként vált ismertté. Három évvel fiatalabb húga, Tóth Gabi szintén énekesnő, és Magyarország egyik leghíresebb sztárja. Tóth Vera nemrég egy olaszországi hegyvidéki városkában járt, ahol nemcsak fizikai túrát, hanem lelki, szellemi utazást is tett. Erről bővebben korábbi cikkünkben írtunk. 

Tóth Vera
Tóth Vera / Fotó: Markovics Gábor

Évek óta mindenki az aranytorkú énekesnő súlyával volt elfoglalva, miközben ő Magyarország egyik, ha nem a legfantasztikusabb hangú énekese és tehetsége. Tóth Vera a TV2 Tények műsorában mesélt arról, hogyan élte, éli meg ezt az egész felhajtást. De arra is kitért, hogyan mondott végül búcsút a súlyfeleslegnek. Ám, ami a leginkább foglalkoztathatja jelenleg a rajongóit, hogy mindezt milyen hatással volt a párkapcsolataira. Magánéleti titkairól Tóth Vera először szólal meg:

 


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu