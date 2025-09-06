A Megasztár szépsége bepasizott?: "Történt egy-két dolog az éltemben"

Indul a Megasztár újabb évada: Tóth Abigél az új zsűri minden tagját személyesen ismeri, tanácsokkal is ellátták korábban. „Mindenképp szeretném nézni az új évadot. Izgalmas az új zsűri, szerintem működik fog ez a csapat. Mindegyik zsűritagot ismerem, szeretem, kíváncsi vagyok, milyenek együtt a képernyőn. Gabival, Curtissel, Erikával, Petivel nagyon jót beszélgettem, adtak tanácsokat. Szerintük fontos, hogy ne figyeljek a negatív kommentekre, mert próbálnak lehúzni. Bár abból is erősödik az ember” – mesélte Tóth Abigél a Bors megkeresésére.

Tóth Abigél sejtelmes a magánéletét illetően (Fotó: Ladóczki Balázs / Origo)

Tóth Abigél egyre ismertebb

„Nagyon jó nyaram volt. Hat évig önkéntes voltam a Sic Feszten, egy erdélyi magyar kulturális fesztiválon, most színpadon léphettem fel, nagy élmény volt. Háromszor voltam Erdélyben nyáron, persze szeretek visszajárni, megyek jövő héten is. Sepsiszentgyörgy kisváros, ott többen megismernek, tudják, hogy az ’övék vagyok’. Érdekes tapasztalat, hogy Budapesten is látom, hogy felismernek, de sokan nem mernek idejönni. Az állatkertben felismertek nemrég, pár napja pedig ültem a buszon, és egy néni elmondta, hogy imád, nagyon drukkolt. Arról mesélt, hogy kikapcsolta a tévét, amikor kiestem, nagyon aranyos volt” – emlékezett.

Sok fellépése volt, elégedett a nyárral. Augusztusban minden hétvégén volt koncertje, volt, hogy kettő is. Vannak, akik minden koncertjére elmennek: főképp fiatal lányok, de egy család is követi, ami számára megható. November 7-én lesz a budapesti Akváriumban élete első egyéni koncertje, már megvan, hogy kikkel lép fel, de ez egyelőre titok. „Aki számít, remélem ott lesz, de még nem lehet elmondani” - mondta. Korábban ötéves tervet vázolt, erről azóta sem tett le, nagy tervei vannak 2030-ig.

Tóth Abigél felhőtlenül boldog

Új dalokra is jut idő, de ezeknek még nincs premierdátuma. „Teljes erővel dolgozunk, sokat ötletelek. Lesz hasonló dal, mint Rabmadár, és lesz teljesen elérő is. Nem biztos, hogy mindhez készül klip, de biztos, hogy mind felkerül a YouTube-ra és más zenemegosztókra" – jegyezte meg.