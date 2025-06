Nem titkolja tovább Tóth Abigél a partnerét

Híres férfiak nevei lepték el a Megasztáros Tóth Abigél legutóbbi fotóját: mindenki azt találgatja, kié lehet az árnyék, akivel a sepsiszentgyörgyi lány a fényképen szerepel. T. Danny, Manuel vagy talán Horváth Tomi került vele közeli kapcsolatba?

A Megasztár Tóth Abigél számára sok ajtót kinyitott: most ismert férfival került kapcsolatba (Fotó: TV2)

A Megasztár csak a kezdet volt

Tóth Abigél tehetséges előadóként mutatkozott be a Megasztár 2024-es évadában. Nemcsak a zsűri és a közönség figyelt fel rá, hanem a szakma nagyjai is. Szabó Zé már a műsor alatt dalt írt neki, a sepsiszentgyörgyi lány most pedig ismert előadóval dolgozik.

Hamarosan fény derül a titokra!

– írta közösségi oldalán Tóth Abigél.

„Végre nektek is megmutathatom ezt a fotót, ami elindít egy új fejezetet az életemben! Sosem voltam izgatottabb! Szerintetek ki lehet az árnyék, akivel hamarosan közös dallal érkezünk?” – incselkedett rajongóival, akik nem voltak restek találgatni a titokzatos férfi kilétét illetően.

„Horváth Tomi vagy T. Danny!” – tippelt egyikük.

„Talán T. Danny vagy Manuel?” – dobta be egy másik, a két énekes neve pedig számtalan kommentben felmerült.

„Légyszi, Dénes Dávid legyen” – kérlelte egy újabb, utalva a megasztáros rockerre, de volt, aki Oláh Gergőt vagy Marsalkó Dávidot sejti Abigél duettpartnereként.

De olyan is volt, aki egy jövőbeni duettre adta le a „rendelést”:

„Remélem, egyszer majd lesz Magdival is!” – utalt Rúzsa Magdira, aki a Megasztár zsűritagjaként szurkolt hétről hétre Abigélnek. A műsorban egyébként már Tolvai Reni és versenytársa Orbán Rudi oldalán megmutatta, hogy szuperál egy duettben, most pedig ismert énekes kilétét fedi fel hamarosan.

„Szingli vagyok, nincs türelmem, hogy valakit pátyolgassak”

S hogy a magánéletét tekintve van-e férfi a láthatáron? A tehetségkutató műsorba ugyanis egy bántalmazó kapcsolat lezártával jelentkezett, majd még a válogatók idején volt is egy kapcsolata, ami nem élte túl a műsor megpróbáltatásait. Aztán úgy hírlett, a show egyik táncosával szűrte össze a levet, ám az sem volt hosszú életű kapcsolat. Néhány hete így fogalmazott a szerelmi életéről: