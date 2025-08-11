„Olyan ajánlatokat kapok néha, hogy elképesztő!” – Tóth Abigél ijesztő vallomást tett

Tavaly ősszel, 12 év szünet után tért vissza a TV2 képernyőjére Magyarország legendás tehetségkutatója, a Megasztár. A verseny idei mezőnyében ott volt a 22 éves sepsiszentgyörgyi Tóth Abigél is, aki végül a negyedik helyen végzett. Bár nem ő nyerte meg a tehetségkutatót, karrierje lendületesen ívelt felfelé: sorra jelennek meg dalai, folyamatosan koncertezik, és a nyara is eseménydúsan telik.

Tóth Abigél rengeteget koncertezik

(Fotó: Ladóczki Balázs)

Hatalmas célt tűzött ki maga elé

„Nagyon jól vagyok, egyfolytában fellépésekre járok, szóval nem unatkozom. Mindig is ezt akartam csinálni. Az éneklést imádom, mert teljesen feltölt, kikapcsol, energiát ad, és egy életcélt is jelent számomra” – kezdte Abigél. A fiatal énekesnő konkrét tervekkel tekint a jövőbe, amelyeket határozottan megfogalmazott:

A célom, hogy 2030-ig megtöltsem Magyarország összes arénáját, és hét éven belül világszerte turnézzak. Nagyon bízom benne, hogy sikerül. Tudom, hogy ez kemény munka, de hiszek magamban és mindent belerakok

– tette hozzá.

Tóth Abigél és Horváth Tomi dala tarolt

Karrierjében nemrég egy különleges együttműködés is született: Horváth Tomival dolgozott közösen egy dalon. Abigél elárulta, hogy a közös munka Tomi kezdeményezésére jött létre, és minden percét élvezte.

Nagyon gördülékeny volt az egész, és tökéletes volt az összhang. Szerintem a legjobb együtt dolgozni vele. A tanácsait is igyekszem megfogadni, ezek közül a legfontosabb, hogy mindig maradjak önmagam, és ne feledjem, honnan indultam

– árulta el.

Abigél Olaszországban járt

Az idei nyár sem telt eseménytelenül. Abigél Olaszországba, Gradoba is elutazott, ahol egy koncert mellett egy kis pihenésre is jutott ideje. „Az olasz kultúra mindig is a szívem csücske volt, és nagyon örültem, hogy végre eljutottam oda, még ha koncert közben is. Ez igazán feltöltött, ráadásul szuper embereket ismertem meg a kinti szervezők személyében, akik turizmussal foglalkoznak, és elárulták, rengeteg magyar jár oda nyaralni. Nekik koncerteztünk alapvetően, de rengeteg olasz is kijött” – mesélte az élményeiről.