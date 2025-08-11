„Olyan ajánlatokat kapok néha, hogy elképesztő!” – Tóth Abigél ijesztő vallomást tett

Tavaly ősszel, 12 év szünet után tért vissza a TV2 képernyőjére Magyarország legendás tehetségkutatója, a Megasztár. A verseny idei mezőnyében ott volt a 22 éves sepsiszentgyörgyi Tóth Abigél is, aki végül a negyedik helyen végzett. Bár nem ő nyerte meg a tehetségkutatót, karrierje lendületesen ívelt felfelé: sorra jelennek meg dalai, folyamatosan koncertezik, és a nyara is eseménydúsan telik.
„Nagyon jól vagyok, egyfolytában fellépésekre járok, szóval nem unatkozom. Mindig is ezt akartam csinálni. Az éneklést imádom, mert teljesen feltölt, kikapcsol, energiát ad, és egy életcélt is jelent számomra” – kezdte Abigél. A fiatal énekesnő konkrét tervekkel tekint a jövőbe, amelyeket határozottan megfogalmazott:
A célom, hogy 2030-ig megtöltsem Magyarország összes arénáját, és hét éven belül világszerte turnézzak. Nagyon bízom benne, hogy sikerül. Tudom, hogy ez kemény munka, de hiszek magamban és mindent belerakok
– tette hozzá.
Karrierjében nemrég egy különleges együttműködés is született: Horváth Tomival dolgozott közösen egy dalon. Abigél elárulta, hogy a közös munka Tomi kezdeményezésére jött létre, és minden percét élvezte.
Nagyon gördülékeny volt az egész, és tökéletes volt az összhang. Szerintem a legjobb együtt dolgozni vele. A tanácsait is igyekszem megfogadni, ezek közül a legfontosabb, hogy mindig maradjak önmagam, és ne feledjem, honnan indultam
– árulta el.
Az idei nyár sem telt eseménytelenül. Abigél Olaszországba, Gradoba is elutazott, ahol egy koncert mellett egy kis pihenésre is jutott ideje. „Az olasz kultúra mindig is a szívem csücske volt, és nagyon örültem, hogy végre eljutottam oda, még ha koncert közben is. Ez igazán feltöltött, ráadásul szuper embereket ismertem meg a kinti szervezők személyében, akik turizmussal foglalkoznak, és elárulták, rengeteg magyar jár oda nyaralni. Nekik koncerteztünk alapvetően, de rengeteg olasz is kijött” – mesélte az élményeiről.
Bár az utazások során előfordulhatnak kellemetlenségek, Abigél úgy véli, mindennek oka van, és nem stresszel az esetleges negatív történéseken. Az énekesnő megjelenése sokak figyelmét felkelti, alakja karcsú, mégsem tesz különösebb erőfeszítéseket azért, hogy így tartsa magát.
Szerintem én vagyok a leglustább ember a világon. Nem edzek, nem figyelek az étkezésemre, vizet sem iszom eleget – ez rossz szokásom –, szóval inkább a genetika játszik nagy szerepet ebben. A családban mindenki hasonló adottságokkal rendelkezik, az édesanyám és apukám is jó formában vannak. Ezzel együtt tudom, hogy az életmódomon változtatnom kell, hogy bírjam erővel, így a vízivásra már nagyon figyelek, és keresem azt a mozgásformát is, ami belefér az életembe heti több alkalommal
– részletezte.
Rajongóival nagyon közvetlen és szeretetteljes kapcsolatot ápol. „Nagyon szeretem őket, mindig olyan aranyosak és kedvesek. Például van egy lány, Gréti, aki saját tervezésű ajándékokat hoz nekem – pólókat, táskákat, karkötőket –, és mindig meglep a kedvességével. Imádom az ilyen gesztusokat.” Abigél igyekszik visszaadni a szeretetet, amit kap, és közvetlensége miatt a rajongók is különösen közel állnak hozzá. A színpadon azonban bevallása szerint egy kicsit félénkebb.
Nem tudok táncolni, és mindig nagyon félek a tánctól. Egyszer-egyszer előfordult, hogy koncert közben elfelejtettem a szöveget vagy nem jókor léptem be, de szerencsére a közönség észre sem vette, én pedig viccesnek találtam az esetet. Mindig igyekszem poénosan kezelni az ilyen helyzeteket, mert ha komolyan venném, az teljesen leblokkolna
– fejtette ki.
Elárulta, hogy olykor a rajongóitól furcsa, ijesztő üzeneteket is szokott kapni.
Olyan ajánlatokat kapok néha, hogy elképesztő! Van egy rajongóm, aki azt írta, hogy nem jár Tesco-ba, de tudja, hogy én oda járok, és ezért ő is ott fog vásárolni csak azért, hogy találkozzon velem. Vannak olyan, akik fogadásokat kötnek, hogy arca puszis képet csináljanak velem
– osztotta meg. Tóth Abigél alacsony termete is meglepetést okoz a rajongóknak: 163 centiméterével sokan magasabbnak képzelik el. „Ez mindig meglepetés mindenki számára, és ilyenkor csak nevetek”– zárta.
