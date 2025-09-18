Bényi Ildikó lánya, Tótfalusi Fanni új szerepben: Korda Györgyékkel dolgozik együtt

Szenzációs bejelentés érkezett a Dunán: folytatódik a Csináljuk a fesztivált! című zenés szórakoztató műsor. Az előző évad zsűritagjai térnek vissza, s üde színfolttal bővül a csapat. A tavasszal elhunyt Bényi Ildikó lánya, Tótfalusi Fanni is rész vesz a műsorban.

Bényi Ildikó lánya, Tótfalusi Fanni új szerepközben próbálhatja ki magát (Fotó: Markovics Gábor)

Korda György és Balázs Klári aranygombot kap

Öt generációnyi slágerrel és izgalmas újításokkal érkezik az 5. évad – ígéri a csatorna. Az ötös szám ihlette új évadban öt nemzedék legjobb magyar slágerei élednek újjá sztárfellépők előadásában. A visszatérő zsűriben Korda György, Balázs Klári, Janza Kata és Bereczki Zoltán értékeli az 1915 és 2025 között megjelent sikerdalokat. Az ítészek egyéni döntése átrajzolhatja a versenyt, hiszen új elemmel, az aranygombbal azonnal továbbjuttathatnak fejenként egy dalt az elődöntőbe – szólnak az új szabályok.

Kiderült, hogy a műsorvezető gárda is megújul. Az állandó házigazdákhoz, Rókusfalvy Lilihez és Fodor Imréhez online műsorvezetőként csatlakozik Tótfalusi Fanni. A Csináljuk a fesztivált! ötödik évada további újdonságokkal, és csaknem száz előadóval várja a Duna nézőit december 6-tól.

A Csináljuk a fesztivált! 5. évadának zsűrije: Korda György és Balázs Klári, Bereczki Zoltán valamint Janza Kata (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Színfalak mögött készít interjúkat Tótfalusi Fanni

A Duna showműsorainak házigazdái, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre mellett Tótfalusi Fannival is találkozhatnak a nézők. Az Önök kérték és a SzerencseSzombat műsorvezetője exkluzív online interjúkkal jelentkezik a színpad mögül.

Tótfalusi Fanni korábban már vezetett műsort az M2 Petőfi TV-ben, s a SzerencseSzombat műsorvezetőjeként is láthatták a nézők. Szeptembertől pedig az édesanyja nevével fémjelzett Önök kérték című műsornak is ő lett a házigazdája. Ahogy akkor korábban a life.hu is beszámolt: Tótfalusi Fanni még tavasszal megható bejegyzésben osztotta meg gondolatait a közönséggel. „Nem lehet szavakba önteni azt az űrt, amit édesanyám elvesztése hagyott maga után. Most egy olyan pillanat jött el, amelynek köszönhetően újra együtt lehetünk: hivatása, a televíziózás által, amelyet szívvel, lélekkel, szenvedéllyel szeretett” – írta. Hozzátette, hogy az MTVA felkérésére ő veszi át az Önök kérték vezetését.