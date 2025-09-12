Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tolvai Reni mosolya bárkit elvarázsolt, bikinis teste pedig tűzforró - Fotó

Tolvai Reni
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 13:30
énekesnőfürdőruhaszexi
A szexi énekesnő a szokásos bájaival jelentkezett be. Tolvai Reni képe felrobbantotta az internetet.
Bors
A szerző cikkei

Egészen vad képpel borzolta a kedélyeket a gyönyörű énekesnő, Tolvai Reni. Rajongói megszokhatták már a merész fotóit, így semmi meglepő nincs abban, hogy megint fürdőruhás képpel hozakodott elő, holott a nyárnak már több, mint egy hete vége van.

Tolvai Reni
Tolvai Reni képeiért szabályosan bomlanak rajongói Fotó: Bánkúti Sándor /   Bors

Tolvai Reni alakjáért egyesek ölni is képesek lennének, de a sztár tesz is azért, hogy megjelenésével lehengerelje az embereket. Az aranytorkú énekesnő legutóbbi fényképe nem semmi, mivel felfedte csodálatos alakját, mégpedig egy trükkös fürdőruha segítségével.

A sztár egy fekete-fehér egyberészes fürdőruhában pózol, aminek felső része félig bikiniben végződik. 

Íme Tolvai Reni szexi fotója: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu