Tolvai Reni mosolya bárkit elvarázsolt, bikinis teste pedig tűzforró - Fotó

Egészen vad képpel borzolta a kedélyeket a gyönyörű énekesnő, Tolvai Reni. Rajongói megszokhatták már a merész fotóit, így semmi meglepő nincs abban, hogy megint fürdőruhás képpel hozakodott elő, holott a nyárnak már több, mint egy hete vége van.

Tolvai Reni képeiért szabályosan bomlanak rajongói Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Tolvai Reni alakjáért egyesek ölni is képesek lennének, de a sztár tesz is azért, hogy megjelenésével lehengerelje az embereket. Az aranytorkú énekesnő legutóbbi fényképe nem semmi, mivel felfedte csodálatos alakját, mégpedig egy trükkös fürdőruha segítségével.

A sztár egy fekete-fehér egyberészes fürdőruhában pózol, aminek felső része félig bikiniben végződik.

Íme Tolvai Reni szexi fotója: