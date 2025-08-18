"Gyönyörű bomba istennő" - Tolvai Reni ismét kitett magáért

Tolvai Reni ismét kitett magáért. Az aranytorkú énekesnő bombaformában van, amit nem is rejt véka alá. A 34 éves tehetség köztudottan megdolgozott azért, hogy így nézzen ki, így minden egyes bók számára teljesen megérdemelt. Nemrég egy rajongója egyenesen a hollywoodi világsztárhoz, Beyoncéhoz hasonlította őt szexi fotóját látva, most pedig egy fellépése után közölték vele, igazi istennő.

Igazi istennőnek vélik. Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Reni nemrég a budapesti Szabadrét Fesztiválon lépett fel elképesztő felszerelésben: tűsarkú combcsizmáinak hála szexi lábai égig érőnek tűntek, míg ezüst, flitterszerű ruhája úgy csillogott rajta, mintha egy földre került csillagként tündökölt volna a színpadon.

A 34 éves tehetség a készülődésről ráadásul rövid videót is készített, amelyet meg is osztott rajongói legnagyobb örömére az Instagram-oldalán, ahová képet is rakott fel a koncertről.

Gyönyörű bomba istennő

- írták is neki kommentben egyből.