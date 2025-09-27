Mindenkinek leesett az álla, amikor színpadra lépett a Megasztárban Kökény Attila fia – videó

Igazán különleges pillanatok zajlottak a szombat esti Megasztár színpadán, ugyanis sokak nagy meglepetésére a hazai könnyűzenei élet egyik legismertebb alakja, Kökény Attila fia is felbukkant a teheségkutatóban.
Édesapja pedig nem is lehetne büszkébb fiára, Lalira, aki örökölte az éneklés iránti szenvedélyét és még a tehetsége is megvan hozzá. Az ifjú tehetség szombat esti szereplére a nézők mellett a családnak is különleges alkalom volt, hiszen Lali már évek óta koncertezik édesapjával, de szeretné megtalálni saját útját.
Nem is kérdezett meg engem. Bejelentette, hogy ő jelentkezett a Megasztárba. Most nyilván nem mondhattam azt, hogy nem örülök, persze, hogy örültem. Nem kérte ki a véleményemet, magától jött neki ez az ötlet. Nyilván örülünk neki, mert 15 éve én is ott voltam, és nekem is óriási segítség volt a Megasztár, úgyhogy remélem, neki is meghozza a Jóisten a szerencsét
– mesélte még a nagy nap előtt Kökény Attila Ripostnak.
Végre el is érkezett a nagy pillanat, Lali Bruno Mars When I Was Your Man című dalával állt közönség és a zsűri elé. A fiatal tehetséget természetesen édesapja is elkísérte, aki a backstage-ben szurkolt fiának. Nem is hiába, ugyanis produkciója után csak dicséretet kapott, a zsűri tagjai közül először Curtis ragadta magához a szót, és halmozta el dicséretekkel Lalit. Tóth Gabi pedig kifejtette, nagyon jól ismeri azt a helyzetet, amikor valaki egy befutott családtag árnyékában próbálja megmutatni magát, ezért különösen nagyra értékelte a produkciót.
Mondanunk sem, hogy Kökény Attila továbbjutott, és Curtis csapatába került.
