Óriási az öröm Tápai Szabina családjában: Ez az oka

Három gyerekkel az élet sosem unalmas – ezt jól tudja Tápai Szabina is, aki sportolói pályafutása után anyaként és feleségként áll helyt a hétköznapokban. A kézilabdázóból lett édesanya most arról mesélt a Borsnak, milyen kihívásokkal jár három gyermek mellett a családi élet összehangolása, és miért jelent majd számára igazi könnyebbséget az október 1-jén életbe lépő háromgyermekes anyák adókedvezménye.
Nagyon örülök ennek a lehetőségnek anyukaként. A családokban manapság már nem az a modell van általában, hogy a férfi dolgozik és a nő nem, hanem mindketten gürizünk. Ez nekünk nagy segítség, sokszor kell több áldozatot hozni a munkánkban, meg a gyerekekért rohangálunk, közösen logisztikázunk
– mondta Szabina, aki férjével együtt minden erejét beleadja, hogy családjuk gördülékenyen működjön.
És hogy mi a legnagyobb kihívás? A mindennapok szervezése: „Egész jól megy a logisztika, elsős lett a középső lányom, így már két iskolás, egy óvodáskorú gyerek van, közben úszóedzés, kajakedzés, majd jön télen a hokiedzés, de szerencsére jól birkózunk meg vele. Hamarosan jön az őszi szünet, amit azért nem bánok” – mesélte mosolyogva.
Szabina szerint a titok a hétre fókuszálás és a közös naptár, bár nem mindig megy minden zökkenőmentesen: „Mindig az adott hétre koncentrálunk. Van egy közös családi naptárunk. Ha oda valami nem kerül véletlenül beírásra, kicsit szétesünk, de mindent megoldunk általában” – vallotta be őszintén.
A hétköznapi káosz tehát nem ismeretlen fogalom a család számára, de a kézilabdapályán megszerzett kitartás és fegyelem most is jól jön. A gyerekek sportja, az iskola, az óvoda és a szülők munkája együtt igazi logisztikai bravúr, amelyben minden percnek helye van.
Éppen ezért jön jól most az új adókedvezmény, amely jelentős anyagi könnyebbséget adhat a nagycsaládos anyáknak. A három gyermeket nevelő nőknek ugyanis 2025. október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkából származó jövedelmük után – ez pedig a családi kasszában is komoly pluszt jelenthet.
