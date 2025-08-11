„A szeretet nem mindig hangos” - férjével közös fotón üzent Tápai Szabina

Mint az ismert, Tápai Szabina és Kucsera Gábor házassága újra rendben van. Ám ez nem mindig volt így, előfordultak hosszabb mosolyszünetek, sőt majdnem el válták.
A sztárpár tehát most boldogabb, mint valaha. Ennek kapcsán pedig most a korábbi kézilabdázó a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amiben a következőt írta, utalva talán egy kicsit magukra is:
A szeretet nem mindig hangos. Néha csak csendben odalép, és melléd ül. Néha egy tekintetben ott van az egész világ, egy érintésben a biztonság, egy mosolyban az otthon. Nem kell magyarázni, nem kell bizonyítani… csak érezni
- olvasható Tápai Szabina posztjában, amelyhez egy közös fotót is csatolt kettőjükről.
A kommentelők nem győznek hálálkodni azért, hogy megmentették a házasságukat, mivel véleményük szerint nagyon jó párt alkotnak.
– Kár lett volna ezért a házasságért! A legjobb döntést hoztátok, amikor úgy döntöttek, hogy megmentitek! Szép pár,és szép család vagytok! - vélekedett az egyik rajongó.
– Olyan szépek vagytok együtt - jegyezte meg egy másik követő.
– De jó ezt látni! - írta egy harmadik hozzászóló.
Tápai Szabina bejegyzését itt tudod megtekinteni.
