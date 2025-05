Tápai Szabina titkokat árult el a családjáról: "Amióta megtanultam nemet mondani, sokkal jobb az életem"

Tápai Szabina lélegzetelállító volt a divatmárka Czukormadár gypsy kollekciójának ruhájában Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin

Amikor kimondják, hogy „nő”, Tápai Szabinának elsőre az anyaság jut eszébe

Szabina mindig is szerette és elfogadta azt, hogy nőnek született, sőt nagyon egyértelmű véleménye van arról, mit jelent számára a női létezés, illetve mi az, amit ő megélt a szebbik nem képviselőjeként.

„Elsősorban nem a csinos megjelenés vagy bármi más ugrik be arról, hogy „nő”.

Amikor kimondják ezt a szót, nekem elsőre az anyaság jut eszembe. Ettől függetlenül szeretem megélni a nőiességet, ami szerteágazóbb is lehet: szeretek tetszeni a férjemnek és csinosan felöltözni.

Ezenfelül persze a nő lehet dolgozó is, anyuka is, szerelem is. Tizenhat éves koromban jöttem el otthonról, így bennem már akkor kezdett kialakulni az, hogy önfenntartónak kell lennem. Akkor még nem tudtam, hogy lesz férjem és családom. Valahogy úgy éltem az életemet, hogy ne függjek senkitől. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon emancipált nő vagyok, és mindent egyedül végzek. Nagyon szeretek a férjemmel együtt teremteni, alkotni, de szerettem volna, hogyha én is hozzáteszek a családhoz, nem feltétlenül csak anyukaként és feleségként, hanem az élet többi területén is” – mondta.

Tápai Szabina fiatalon nem tudott jól nemet mondani

A háromgyermekes édesanya igyekszik mindegyik szerepére ugyanannyi energiát és időt szánni, noha ez nem mindig könnyű. Neki azonban megvan a biztos módszere, hogy mitől lesz mégis minden elsimítva az életében.

„A mai kollekció-bemutatót is kikapcsolódásnak élem meg, noha szabadnapnak nem mondanám, mert reggel éppen kiküldtünk egy szállítmányt a vállalkozásunkban az egyik partnerünknek, de ettől függetlenül próbáltam szabaddá tenni magam a nap többi részében.

Amúgy is azt vallom, hogy nem nehéz ennyi szerepben teljesíteni: elég hozzá egy nagyon jó naptár vagy határidőnapló, és akkor egész jól össze lehet hozni.

Amióta megtanultam nemet mondani, sokkal jobb az életem. Pár éve sikerült rájönnöm, azóta pedig egyre többet alkalmazom. Tudni kell jól nemet mondani, hogy ne sértsünk meg senkit, hanem észérveket, indokokat használjunk. Képesnek kell lenni arra, hogy megmagyarázzuk magunknak és másoknak is, hogy valami most egyszerűen nem fér bele az életünkbe” – részletezte az inf­luen­szer.