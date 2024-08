T. Danny nem titkolta a magánéletével kapcsolatban: „A szingli élet veszélyes”

T. Danny: „Mélyebben élem meg ezt a korszakot" (Fotó: Bánkúti Sándor)

Össze tudod hangolni a munkádat a magánélettel?

A zenész egy olyan szakma, ahol tud nagyon sok dolga lenni az embernek és nagyon sok szabadsága is, hiszen a teendőim mind az én munkásságomtól függenek. Ez nyilván egy áldás, de egyben átok is, tudni kell kezelni ezt a fajta szabadidőt. Nagyon észnél kell lenni, hogy a sok szabadságát az ember jól használja fel és értelmes dolgokra fordítsa a szórakozás mellett is.

Te jól használod?

Jobban, mint gondolnám. Vagyis jobban, mint gondoltam, hogy fogom. Szerencsére a barátaim együtt dolgoznak velem a zenei karrieremen az első napjától fogva és ők hétköznap is a legjobb barátaim. Mellettem áll a családom is, akik figyelnek rám és esetenként olyan görbe tükröt tudnak tartani, ami felnyitja a szememet.

Legutóbbi kliped erős, képsorokat tartalmaz, minek köszönhető ez, mi van most a lelkedben?

Szingli lettem, a szingli élet pedig veszélyes. De előfordult már néhányszor ilyesmi az emberiség történetében, csak nekem most jött el ez az időszak. Az biztos, hogy kicsit másképp, mélyebben élem meg, mint egyesek, amit én kicsit sem bánok. Azt gondolom, hogy ennyivel többet tudok megtanulni magamról és mint láthattuk, minden rosszban van valami jó is. Így rátaláltam egy olyan önmagamra, ami eddig egy kicsit mélyebben volt bennem eltemetve és ami nem feltétlenül egy pozitív karakter, vagy antihős, de ez nem jelenti azt, hogy baj lenne, hogy meg tudtam személyesíteni. Szerintem nagyon jó dolog, hogy napvilágot látott ez az oldalam is.