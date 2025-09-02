T. Danny reagált Manuel vádjaira: „Egészséges vagyok” – Manuel válasza sem késett

Az elmúlt hetekben egyre nagyobb hullámokat vetett a T. Danny körüli aggodalom: a fiatal rapper színpadi megjelenése és koncertvideói sok rajongót sokkolt. A közönség szerint beesett arccal, feltűnően lefogyva, olykor fáradt, máskor pedig szokatlanul zaklatott mozdulatokkal állt színpadra, ami komoly találgatásokra adott okot. Az internetet ellepték a kétségbeesett kommentek: „Mi történt vele?” Az aggodalmakra ráadásul olaj volt a tűzre Manuel nyilvános megszólalása, aki kemény szavakkal jelezte: szerinte régi barátja nagyon megváltozott, és sürgősen segítségre lenne szüksége. T. Danny megelégelte a vádakat és végre megszólalt az ügyben.
A fiatal rapper körül egyre sötétebb felhők gyülekeztek, sokan pedig attól tartottak, hogy a pályája fordulóponthoz érkezett. A közösségi oldalakon futótűzként terjedtek a találgatások: vajon mi állhat a látványos változás mögött? A hangulatot tovább fokozta, hogy Manuel nem csupán finoman célzott, hanem egyenesen azt írta: talán jót tenne T. Dannynek egy rövid börtönbüntetés, mert ott lenne ideje megtisztulni és átgondolni az életét. A szavak hatalmas port kavartak, hiszen rajongók ezrei kezdték el vitatni, vajon baráti figyelmeztetésről, vagy túl kemény ítéletről van-e szó.
T. Danny azonban nem hagyta válasz nélkül a körülötte kirobbant botrányt, és Instagram-sztorikban szólalt meg. „Szeretném megköszönni azt a sok száz támogató és pozitív üzenetet, amit az elmúlt napokban kaptam. Imádlak titeket!” – mondta, majd határozottan cáfolta a rosszindulatú feltételezéseket.
Minden a legnagyobb rendben van velem, jól vagyok, egészséges vagyok. A többire ne figyeljetek, mert nem érdemes
– árulta el Dani. Az előadó nemcsak megnyugtatta követőit, hanem arról is beszámolt, mennyire élvezte legutóbbi koncertjét: „Ez volt az eddigi legjobb Budapest Park fellépésem. Hihetetlen jól éreztem magam. Nagyon várom már a következőt”.
A sztár lelkesedése a jövőre is kiterjedt, hiszen bejelentette, hogy gőzerővel dolgozik az új anyagokon: „Köszönöm, hogy vagytok nekem, megyünk tovább srácok ezerrel, hozok nektek új klipeket, új dalokat és még egy új albumot is idén, imádás” – összegzett a távlati terveiről. Szavai arról árulkodnak, hogy nem hátrál meg a kételyek és vádak elől, hanem energiát merít a rajongók szeretetéből.
T. Danny videója gyaníthatólag eljutott Manuelhez is, aki most az Instagramon kért elnézést zenésztársától:
Megbántam a legutolsó sztorizást. Annyi minden történt velem az évben, amiről nem beszéltem, az ilyen hülyeségeket meg, ha csak pár percre is, de gondolkodás nélkül lököm ki néha. Na befejeztem, csak nem hagyott nyugodni, szóval, ha bárkit kellemetlen helyzetbe hoztam, őszintén sajnálom
– vallotta be Manuel, és ezáltal teljes fordulatot vett a történet, mondhatni nyugvópontra jutott. Az énekes többek között leírta azt is, hogy innentől kezdve magára fókuszál, az első lépése a dohányzásról való leszokás volt.
A közvélemény azonban még mindig megosztott: miközben sokan Manuel korábbi drasztikus, ám őszintének szánt figyelmeztetésével értenek egyet, mások T. Danny optimista üzeneteiben hisznek. Egyesek szerint a rapper tagadja a problémáit, mások viszont úgy látják, épp az a bizonyíték az erejére, hogy képes pozitívan fordulni a jövő felé. Egy biztos: T. Danny körül most minden eddiginél nagyobb a figyelem, és minden megszólalása címlapokra kerül. Hogy végül a rajongók aggodalma vagy az előadó saját magabiztos szavai bizonyulnak igaznak, az a következő hónapokban derül ki – addig azonban a kérdés ott lebeg: vajon valóban minden rendben van vele?
