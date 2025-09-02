T. Danny reagált Manuel vádjaira: „Egészséges vagyok” – Manuel válasza sem késett

Az elmúlt hetekben egyre nagyobb hullámokat vetett a T. Danny körüli aggodalom: a fiatal rapper színpadi megjelenése és koncertvideói sok rajongót sokkolt. A közönség szerint beesett arccal, feltűnően lefogyva, olykor fáradt, máskor pedig szokatlanul zaklatott mozdulatokkal állt színpadra, ami komoly találgatásokra adott okot. Az internetet ellepték a kétségbeesett kommentek: „Mi történt vele?” Az aggodalmakra ráadásul olaj volt a tűzre Manuel nyilvános megszólalása, aki kemény szavakkal jelezte: szerinte régi barátja nagyon megváltozott, és sürgősen segítségre lenne szüksége. T. Danny megelégelte a vádakat és végre megszólalt az ügyben.

T. Danny Manuelnek és az érte aggódóknak szánt üzenete igencsak határozott lett (Fotó: Szabolcs László)

T. Danny átalakulása miatt sokan aggódtak

A fiatal rapper körül egyre sötétebb felhők gyülekeztek, sokan pedig attól tartottak, hogy a pályája fordulóponthoz érkezett. A közösségi oldalakon futótűzként terjedtek a találgatások: vajon mi állhat a látványos változás mögött? A hangulatot tovább fokozta, hogy Manuel nem csupán finoman célzott, hanem egyenesen azt írta: talán jót tenne T. Dannynek egy rövid börtönbüntetés, mert ott lenne ideje megtisztulni és átgondolni az életét. A szavak hatalmas port kavartak, hiszen rajongók ezrei kezdték el vitatni, vajon baráti figyelmeztetésről, vagy túl kemény ítéletről van-e szó.

T. Danny Instagram-videóban mesélte el a saját nézőpontját (Fotó: Instagram)

Nem érti a vádakat

T. Danny azonban nem hagyta válasz nélkül a körülötte kirobbant botrányt, és Instagram-sztorikban szólalt meg. „Szeretném megköszönni azt a sok száz támogató és pozitív üzenetet, amit az elmúlt napokban kaptam. Imádlak titeket!” – mondta, majd határozottan cáfolta a rosszindulatú feltételezéseket.

Minden a legnagyobb rendben van velem, jól vagyok, egészséges vagyok. A többire ne figyeljetek, mert nem érdemes

– árulta el Dani. Az előadó nemcsak megnyugtatta követőit, hanem arról is beszámolt, mennyire élvezte legutóbbi koncertjét: „Ez volt az eddigi legjobb Budapest Park fellépésem. Hihetetlen jól éreztem magam. Nagyon várom már a következőt”.

Sok a jövőbeli terve

A sztár lelkesedése a jövőre is kiterjedt, hiszen bejelentette, hogy gőzerővel dolgozik az új anyagokon: „Köszönöm, hogy vagytok nekem, megyünk tovább srácok ezerrel, hozok nektek új klipeket, új dalokat és még egy új albumot is idén, imádás” – összegzett a távlati terveiről. Szavai arról árulkodnak, hogy nem hátrál meg a kételyek és vádak elől, hanem energiát merít a rajongók szeretetéből.