„Úgy érzem magam, mint egy darab sz*r” – T. Dannyre hajtottak: Frey Timi és Bernáth Odett is az énekest akarták a buliban!

Egy közös TikTok-videóval kavarta fel a kedélyeket Frey Timi és Bernáth Odett, akik a „csak hallgatunk és nem ítélkezünk” kihívásban vallottak meg olyan dolgokat, amiket mások inkább megtartanának maguknak. A két influenszer kapcsolata korántsem indult egyszerűen, ám mára barátnőkké váltak – nem kis részben annak köszönhetően, hogy hajlandóak voltak kimondani a legkínosabb érzéseiket is egymásról. A videóban végig feszült, mégis oldott hangulat uralkodott, a rajongók pedig csak kapkodták a fejüket a vallomások hallatán, főként, amikor szóbajött T. Danny neve.

Nem más, mint T. Danny bulijában ismerte meg egymást Frey Timi és Bernáth Odett (Fotó: Szabolcs László)

T. Danny-nél még nem voltak jó véleménnyel egymásról

Odett kezdte a sort, amikor kerek perec bevallotta, mit gondolt először Timiről:

„Mikor először találkoztunk, azt gondoltam, hogy egy ribi vagy – és igazából nem is tudtam, hogy mi ismertük egymást korábban. Azt mondtam: ‘jó, persze, emlékszem rád’, de k*rvára nem tudtam, ki vagy"– vallotta be. Az őszinte mondat miatt egy pillanatra megfagyott a levegő, majd jött Timi reakciója, aki szintén nem finomkodott: „Mindig szidtam azokat az embereket, akik kevés embert követnek Instagramon, mert azt gondoltam, ezt direkt ilyen menőségből csinálják. Ha így folytatja, engem is kikövet...” – szúrt oda Odettnek.

Mindkettőjüknek bejött a házigazda

A feszültség akkor oldódott, amikor Odett elárulta, hogy gyakran irigykedik Timi stílusára: „Amikor megyünk együtt bárhová, titokban nagyon irigy vagyok a szettjeidre – mert általában azt érzem, hogy sokkal jobban nézel ki nálam, és ezért úgy érzem magam, mint egy darab sz*r” – árulta el. Erre Timi sem maradt adós, hiszen felidézte az első találkozásuk pikáns részletét:

Amikor először találkoztunk, titokban mindkettőnknek ugyanaz a srác jött be – csak te ezt nem tudtad. Ugye a házigazda...

– vallotta be L.L. Junior szerelme.

A szóban forgó fiú nem más volt, mint Telegdy Dániel, azaz T. Danny, akinek a házibulijában az ismeretségük kezdődött. „Amúgy én is éreztem, hogy neked is bejön – de azóta már nem, ugye?” – firtatta Timi, mire Odett gyorsan megnyugtatta: „Nem, nekem se”