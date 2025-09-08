„Úgy érzem magam, mint egy darab sz*r” – T. Dannyre hajtottak: Frey Timi és Bernáth Odett is az énekest akarták a buliban!

Egy közös TikTok-videóval kavarta fel a kedélyeket Frey Timi és Bernáth Odett, akik a „csak hallgatunk és nem ítélkezünk” kihívásban vallottak meg olyan dolgokat, amiket mások inkább megtartanának maguknak. A két influenszer kapcsolata korántsem indult egyszerűen, ám mára barátnőkké váltak – nem kis részben annak köszönhetően, hogy hajlandóak voltak kimondani a legkínosabb érzéseiket is egymásról. A videóban végig feszült, mégis oldott hangulat uralkodott, a rajongók pedig csak kapkodták a fejüket a vallomások hallatán, főként, amikor szóbajött T. Danny neve.
Odett kezdte a sort, amikor kerek perec bevallotta, mit gondolt először Timiről:
„Mikor először találkoztunk, azt gondoltam, hogy egy ribi vagy – és igazából nem is tudtam, hogy mi ismertük egymást korábban. Azt mondtam: ‘jó, persze, emlékszem rád’, de k*rvára nem tudtam, ki vagy"– vallotta be. Az őszinte mondat miatt egy pillanatra megfagyott a levegő, majd jött Timi reakciója, aki szintén nem finomkodott: „Mindig szidtam azokat az embereket, akik kevés embert követnek Instagramon, mert azt gondoltam, ezt direkt ilyen menőségből csinálják. Ha így folytatja, engem is kikövet...” – szúrt oda Odettnek.
A feszültség akkor oldódott, amikor Odett elárulta, hogy gyakran irigykedik Timi stílusára: „Amikor megyünk együtt bárhová, titokban nagyon irigy vagyok a szettjeidre – mert általában azt érzem, hogy sokkal jobban nézel ki nálam, és ezért úgy érzem magam, mint egy darab sz*r” – árulta el. Erre Timi sem maradt adós, hiszen felidézte az első találkozásuk pikáns részletét:
Amikor először találkoztunk, titokban mindkettőnknek ugyanaz a srác jött be – csak te ezt nem tudtad. Ugye a házigazda...
– vallotta be L.L. Junior szerelme.
A szóban forgó fiú nem más volt, mint Telegdy Dániel, azaz T. Danny, akinek a házibulijában az ismeretségük kezdődött. „Amúgy én is éreztem, hogy neked is bejön – de azóta már nem, ugye?” – firtatta Timi, mire Odett gyorsan megnyugtatta: „Nem, nekem se”
Ez a jelenet sok mindent elárult arról, hogyan alakult át a kezdeti féltékenység és bizonytalanság egyfajta szövetséggé. Timi és Odett ma már barátnők, akik bevallásuk szerint jobban is értik egymást, mint korábban gondolták volna. Talán Odett tanácsot is ad barátnőjének L.L. Junior ügyben, mert a hónapok óta tartó se veled, se nélküled kapcsolat igazán megterhelő lehet mindkét fél számára. Mindenesetre a lányok barátsága stabilnak tűnik, meglátjuk melyik viszony tart tovább. Az idő majd ezt is eldönti...
