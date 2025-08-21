UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
"Mi lett veled, ember?" Egyre jobban aggódnak a rajongók a fiatal rapperért

Telegdy Dániel
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 12:20
rapperT Dannykülsőlefogyottaggodalomfigyelemrajongó
Hatalmas átalakuláson esett át, ami sokak szerint már riasztó.
Bors
A szerző cikkei

Telegdy Dániel, avagy művésznevén T. Danny egyike az elmúlt évek legsikeresebb magyar előadóinak, aki a zenéje mellett a külsejével is sokakat lenyűgözött: no és persze, a tánctudásával, miután Lissák Laura oldalán színpadra lépett a Dancing with the Starsban. Az utóbbi néhány hónapban azonban a fiatal rapper nagyon lefogyott, ez a változás pedig egyre inkább aggasztja a rajongóit.

T. Danny ismét botrányba keveredett
Egyre jobban aggódnak a rajongók T. Dannyért / Fotó: Bánkúti Sándor

T. Danny a minap a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben egy közelgő fellépését harangozta be, ám sokak figyelmét inkább a rapper külseje vonta magára.

Miért lettél ilyen vékony, mi lett veled, ember?

- tette fel a kérdést az egyik kommentelő Instagramon.

Eddig én sem hittem a híreknek, de ebben a storyban tényleg látszik, hogy valami nem okés, már csak az arca is másabb

- helyeseltek egy másik hozzászólásban.

Brutál sokat fogyott, valami nem stimmel

- érkezett egy újabb észrevétel.

Néhány rajongó azonban ezután is kiállt T. Danny mellett, és úgy vélték, nincs semmi baj a megjelenésével, egyáltalán nem túl sovány. Azt pedig, hogy mi az igazság, és van-e ok az aggodalomra, egyedül a rapper tudná megmondani.

Mutatjuk a videót!

 

