"Mi lett veled, ember?" Egyre jobban aggódnak a rajongók a fiatal rapperért

Telegdy Dániel, avagy művésznevén T. Danny egyike az elmúlt évek legsikeresebb magyar előadóinak, aki a zenéje mellett a külsejével is sokakat lenyűgözött: no és persze, a tánctudásával, miután Lissák Laura oldalán színpadra lépett a Dancing with the Starsban. Az utóbbi néhány hónapban azonban a fiatal rapper nagyon lefogyott, ez a változás pedig egyre inkább aggasztja a rajongóit.
T. Danny a minap a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben egy közelgő fellépését harangozta be, ám sokak figyelmét inkább a rapper külseje vonta magára.
Miért lettél ilyen vékony, mi lett veled, ember?
- tette fel a kérdést az egyik kommentelő Instagramon.
Eddig én sem hittem a híreknek, de ebben a storyban tényleg látszik, hogy valami nem okés, már csak az arca is másabb
- helyeseltek egy másik hozzászólásban.
Brutál sokat fogyott, valami nem stimmel
- érkezett egy újabb észrevétel.
Néhány rajongó azonban ezután is kiállt T. Danny mellett, és úgy vélték, nincs semmi baj a megjelenésével, egyáltalán nem túl sovány. Azt pedig, hogy mi az igazság, és van-e ok az aggodalomra, egyedül a rapper tudná megmondani.
Mutatjuk a videót!
