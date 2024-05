Fokozódik a botrány: máris megjött T. Danny válasza az exének, Kecskés Enikőnek

Mexikói szappanoperák forgatókönyvírói egy sokrészes sorozatot tudnának írni T. Danny és Kecskés Enikő szerelmi történetéből, amiből mára háborús mozi lett. A tehetséges énekes és a gyönyörű modell talán nem véletlenül nem is vállalták fel egymást hivatalosan sohasem. Mindenesetre ahogy a szerelmük, úgy a szakításuk is izgalomban tartja az internet népét, amiről most az Ázsia Expressz sztárja tálalt ki, durva dolgokat állítva a fiatal előadóról. De ahogy az várható volt, pár órával az interjú után már érkezett is atomsebességgel a cáfolat.

Háború lett a szerelemből T. Danny és Kecskés Enikő között (Fotó: Bors)

T. Danny szerint exe hazudik

Az énekes és Kecskés Enikő kapcsolata néhány hónappal ezelőtt ért véget, a pár sosem vállalta fel igazán egymást a nyilvánosság előtt. Igaz a Dancing with the Stars ideje alatt, amiben T. Danny tánctudását is megvillantotta, saját magukat buktatták le ölelkezésükkel a fotósok előtt. Na de a képeken látható harmónia hamar eltűnt újra, végleg szakítottak egymással. Az énekes nem is tagadta, nagyon megviselte a szakítás, új dalaiból összeállt egész történetük, sokat mondó sorokat énekel az előadó…

Később Danny Hajdú Péter műsorában arról beszélt, hogy a szerelem még megvan, de a lány már nincs, ennél többet nem beszélt a fájdalmas időszakról.

Kecskés Enikő viszont most teljesen más megvilágításba helyezte a történetet. Egyenesen azt állította, hogy megcsalta őt az énekes, aki pedig azt énekelte közben: Gyűrűt tettem volna rád, de nincs tovább…

– Azt gondolom, hogy nem volt szép tőle ilyen szövegeket írni, azután, hogy ő meg én tudjuk, mi történt. Én sok mindent megbocsátottam, de vannak azok a dolgok, amiket már nem lehet. Habár nem akartam elhagyni, de nem nagyon hagyott más választást

– mondta a modell.

T.Danny röviden üzent volt kedvesének (Fotó: Instagram)

Nem kellett sokáig várni, ahogy szokott, T. Danny Instagram sztoriban üzent volt párjának:

Hazudj magadnak, amíg a hazugság igazsággá nem válik.