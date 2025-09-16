Megható találkozás: Natalia Oreiro és a magyar hangja, Kiss Virág újra együtt

A Vad angyal című sorozatnak köszönhetően Natalia Oreiro azonnal belopta magát a magyar nézők szívébe, így érthető, hogy 25 évvel az első látogatása után miért tért vissza szívesen Magyarországra. A Sztárban Sztár All Stars vendég zsűritagját rengeteg rajongó várta már a reptéren is, de a legkülönlegesebb pillanat a színésznőszámára egy a személyes találkozó volt.
Oreiro ugyanis 25 év után újra találkozott Kiss Virággal, aki a Vad angyal óta adja a magyar hangját, és a színésznő párja, Joshi Bharat társaságában érkezett a különleges vendég fogadására, ami a sorselemző számára is nagy élmény volt. Amikor bejelentették Nataliának, hogy itt van az állandó magyar hangja, a meglepetés és az öröm azonnal arcára íródott. Az ölelések és puszik jelezték, hogy a köztük lévő kapcsolat a szakmai együttműködésen túl emberi szinten is rendkívül erős.
Virág elmondta, hogy a Vad angyal volt az első munkája Natalia Oreiróval, de azóta rengeteg közös munka kötötte össze őket, hiszen a szinkron rendezők is ragaszkodnak itthon a párosukhoz. Többek közt erről is mesélt lapunknak Kiss Virág.
Nagyon megörült, mert emlékezett rám, 25 éve találkoztunk először, és az is egy emlékezetes pillanat volt. Ez volt az első szerepem vele, és azóta rengeteg közös munka volt, mindig meg tud lepni újabb és újabb színészi teljesítményével. Úgyhogy nagyon összeforrtam vele az évek során, a nézők szemében is, meg saját indíttatásból is. Nagyon jó volt a találkozásunk, többször is megölelt, megpuszilgatott, beszéltünk pár szót, elmondtam neki tolmács segítségével, hogy milyen filmjei voltak eddig itt, és miket szerettem különösen. Nagyon örült annak, hogy a drámai filmjei, sorozatai is láthatók voltak nálunk, és hogy azokat is szerették a nézők. Közös fotónk is készült, nem is egy, és így telt boldogságosan ez a kis félóra
- számolt be Virág és Joshi Bharat a találkozás élményéről a Borsnak.
A találkozás során kiderült, mennyire természetes és közvetlen ember Oreiro. Az újságírókkal és a stábtagokkal is azonnal barátságosan viselkedett, nem játszott szerepet, nem allűrösködött, és pont ez az őszinteség az, ami a sorozatokban is vonzóvá tette a karaktereit.
Virág hangsúlyozta, hogy Natalia Oreiro színészi energiáját a szinkronmunka során is át kell adnia, és ez fiatalon inspirálta őt:
Bátrabbá és szókimondóbbá váltam általa, megtanultam minden árnyalatot követni a hangjában és a karakterében. Ő nem egyszerű színésznő, nem sok van olyan, mint ő. Általában manírosok, mert szét vannak műtve és nem tudnak ilyen közvetlenül kapcsolódni idegenekkel. Neki nem volt beavatkozása, legalábbis nem látszik. Tehát nagyon természetes és őszinte kívül-belül is. Nagyon-nagyon csinos még a mai napig is.
– vallotta be a Borsnak Virág.
A találkozó érzelmi csúcspontja az volt, amikor közös fotó is készült róluk, és a rövid, de meghitt félórát teljesen a szeretet és a közös múlt emlékei hatották át. Natalia magyarországi jelenléte és a személyes találkozás a szinkronszínészével nemcsak a rajongók, hanem Natalia Oreiro számára is emlékezetes pillanat volt, jelezve, hogy 25 év távlatából is erős és különleges a kapcsolata a magyar közönséggel és a munkatársakkal, akik végigkísértek pályáját. És Kiss Virág elárulta, hogy Natalia hamarosan visszatér kisfiával, mert nagyon szereti Magyarországot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.