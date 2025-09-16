Megható találkozás: Natalia Oreiro és a magyar hangja, Kiss Virág újra együtt

A Vad angyal című sorozatnak köszönhetően Natalia Oreiro azonnal belopta magát a magyar nézők szívébe, így érthető, hogy 25 évvel az első látogatása után miért tért vissza szívesen Magyarországra. A Sztárban Sztár All Stars vendég zsűritagját rengeteg rajongó várta már a reptéren is, de a legkülönlegesebb pillanat a színésznőszámára egy a személyes találkozó volt.

Natalia Oreiro a Sztárban Sztár All Stars miatt érkezett Budapestre (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Nagy találkozás a Sztárban Sztár előtt: Natalia Oreiro ismét összefutott a magyar hangjával is

Oreiro ugyanis 25 év után újra találkozott Kiss Virággal, aki a Vad angyal óta adja a magyar hangját, és a színésznő párja, Joshi Bharat társaságában érkezett a különleges vendég fogadására, ami a sorselemző számára is nagy élmény volt. Amikor bejelentették Nataliának, hogy itt van az állandó magyar hangja, a meglepetés és az öröm azonnal arcára íródott. Az ölelések és puszik jelezték, hogy a köztük lévő kapcsolat a szakmai együttműködésen túl emberi szinten is rendkívül erős.

Virág elmondta, hogy a Vad angyal volt az első munkája Natalia Oreiróval, de azóta rengeteg közös munka kötötte össze őket, hiszen a szinkron rendezők is ragaszkodnak itthon a párosukhoz. Többek közt erről is mesélt lapunknak Kiss Virág.

Nagyon megörült, mert emlékezett rám, 25 éve találkoztunk először, és az is egy emlékezetes pillanat volt. Ez volt az első szerepem vele, és azóta rengeteg közös munka volt, mindig meg tud lepni újabb és újabb színészi teljesítményével. Úgyhogy nagyon összeforrtam vele az évek során, a nézők szemében is, meg saját indíttatásból is. Nagyon jó volt a találkozásunk, többször is megölelt, megpuszilgatott, beszéltünk pár szót, elmondtam neki tolmács segítségével, hogy milyen filmjei voltak eddig itt, és miket szerettem különösen. Nagyon örült annak, hogy a drámai filmjei, sorozatai is láthatók voltak nálunk, és hogy azokat is szerették a nézők. Közös fotónk is készült, nem is egy, és így telt boldogságosan ez a kis félóra

- számolt be Virág és Joshi Bharat a találkozás élményéről a Borsnak.

Joshi Bharat Instagram-oldalán osztottam meg a ritka pillanatot, amikor szerelme, Kiss Virág és Natalia Oreio találkoztak (Fotó: Instagram)

Natalia Oreiro közvetlen és természetes világsztár

A találkozás során kiderült, mennyire természetes és közvetlen ember Oreiro. Az újságírókkal és a stábtagokkal is azonnal barátságosan viselkedett, nem játszott szerepet, nem allűrösködött, és pont ez az őszinteség az, ami a sorozatokban is vonzóvá tette a karaktereit.