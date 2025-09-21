Király Viktor ezt a titkot fecsegte ki a Sztárban Sztár All Stars-ról

Vasárnap este ismét a felhőtlen szórakozásé a főszerep, hiszen jön a TV2 ikonikus műsorának újabb fordulója. Az első hétről továbbjutó nyolc énekes ezúttal két csoportban mérkőzik meg egymással a Sztárban Sztár All Stars színpadán, és az este végén két énekes ismét búcsúzik a TV2 nagysikerű műsorától.

Király Viktor Sztárban Sztár All Stars párbaj adásában végül tovább jutott (Fotó: Máté Krisztián)

Sztárban Sztár All Stars 2025: Király Viktor nehéz helyzetbe került

A műsor idei párbajai jócskán tartogattak izgalmakat az elmúlt két vasárnap, de a folytatás is hasonló meglepetéseket ígér a nézők számára. A Sztárban Sztár All Stars 2025 harmadik adásában Király Viktor újra színpadra lép, nagyon izgul, mert a párbajon nem őt juttatták tovább a nézők.

„Szerintem jól sikerült, legalábbis a maximumot hoztam ki belőle, amit csak tudtam, nem volt könnyű feladat” – értékelte első alakítását a korábbi Sztárban Sztár győztes a TV2 kamerája előtt, aki most Korda György bőrébe bújik:

Hát a következő produkcióm mondhatni nagyon távol áll tőlem, nehéz feladatom van újra. Megtalálni az egyensúlyt, hogy nehogy túl teátrális legyen, de mégis hasonlítson az eredeti előadóhoz, Mert ő egy olyan előadó Magyarországon, akit szerintem nincs ember, aki ne ismerne és szeretne!

Most vasárnap az első hétről továbbjutó nyolc énekes két csoportkörben mérkőzik meg egymással az ország házibulijában. Az első csoportkör végén a zsűri pontjai és a nézők összefésült szavazatai alapján a két legtöbb versenypontot elérő énekes továbbjut a TOP12-be, míg a másik kettő vigaszágra kerül. Ugyanígy történik a második csoportkörben is. A műsor második felében a négy vigaszágas énekes egy újabb produkciót ad elő, és ugyanúgy, mint a csoportköröknél, a zsűri pontjai és a nézők szavazatai alapján a két legtöbb versenypontot elérő énekes továbbjut, a két legkevesebb versenypontot kapó énekesnek viszont véget ér a Sztárban Sztár All Stars 2. évada.