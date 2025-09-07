Király-Virág Anita teljesen összetört, pánikolva hívja férje számát

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, elkezdődött a Sztárban Sztár All Stars, aminek az első két fellépője Dér Heni és Király Viktor voltak.

Mindkét produkció szenzációs volt, de végül Dér Heni került ki győztesen a párbajból. Ugyanakkor Király Viktornak sem kell aggódnia, aki még szintén továbbjuthat. Nem véletlen, hogy az énekes felesége pánikolva és sikoltozva hívja Király Viktor számát.

Fotó: MATE KRISZTIAN

Bár Király Viktor egyelőre nem jutott tovább, azért Király-Virág Anitától így is kapott egy bátorító csókot.