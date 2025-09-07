Király-Virág Anita teljesen összetört, pánikolva hívja férje számát

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, elkezdődött a Sztárban Sztár All Stars, aminek az első két fellépője Dér Heni és Király Viktor voltak.
Mindkét produkció szenzációs volt, de végül Dér Heni került ki győztesen a párbajból. Ugyanakkor Király Viktornak sem kell aggódnia, aki még szintén továbbjuthat. Nem véletlen, hogy az énekes felesége pánikolva és sikoltozva hívja Király Viktor számát.
Bár Király Viktor egyelőre nem jutott tovább, azért Király-Virág Anitától így is kapott egy bátorító csókot.
