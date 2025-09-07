Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Király-Virág Anita teljesen összetört, pánikolva hívja férje számát

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 20:10
Király-Virág AnitaKirály ViktorDér Heni
Nincs könnyű helyzetben a férje.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, elkezdődött a Sztárban Sztár All Stars, aminek az első két fellépője Dér Heni és Király Viktor voltak.

Mindkét produkció szenzációs volt, de végül Dér Heni került ki győztesen a párbajból. Ugyanakkor Király Viktornak sem kell aggódnia, aki még szintén továbbjuthat. Nem véletlen, hogy az énekes felesége pánikolva és sikoltozva hívja Király Viktor számát.

MK__5037
Fotó: MATE KRISZTIAN
MK__5035
Fotó: MATE KRISZTIAN

Bár Király Viktor egyelőre nem jutott tovább, azért Király-Virág Anitától így is kapott egy bátorító csókot.

MK__5068
Fotó: MATE KRISZTIAN

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu