Peter Srámek a Sztárban Sztár All Stars győzelem után: "Jelen pillanatban azt sem tudom, hogy hol vagyok"

Peter Srámek alázattal és állhatatos munkával haladt adásról adásra a Sztárban Sztár All Starsban és végül saját bevallása szerint az esélytelenek biztos nyugalmával várta, hogy a döntő adás döntő pillanatában együtt örülhessen a győztessel. Vagyis a legkevésbé sem gondolta, hogy a végén Till Attila az ő nevét kiabálja a TV2 kameráiba. A fiatal énekes, percekkel az adás után még mindig sokkhatás alatt volt, amikor a Bors munkatársa gratulált neki és az érzéseiről faggatta.

Peter Srámek őszintén meglepődött, amikor kiderült: őt találták a legjobbnak (Fotó: TV2)

Peter Srámek: „Sírjak? Rohanjak el? Nevessek?”

– Erre abszolút nem számítottam. Meglepődtem! Jelen pillanatban azt sem tudom, hogy hol vagyok… Ja, ez itt a Sztárban Sztár! Hihetetlen! Amikor kimondták a nevemet, azt sem tudtam, mit csináljak. Sírjak? Rohanjak el? Nevessek? Mindezt azért, mert tényleg nem számítottam rá.

Petra nagyon erős versenyző és nagyon tehetséges énekesnő és színésznő.

Ráadásul neki is nagyon erős volt a tábora végig. Persze bíztam benne, hogy az én táborom is erős és most be is bizonyították. Hálásan köszönöm ezt a rajongóimnak, hiszen nélkülük mindez nem lenne – kezdte a Borsnak Peter Srámek, aki nagyon szerencsésnek érzi magát, hiszen számára kedves előadók bőrébe bújhatott heteken át.

Peter sem hitt benne, hogy Tilla az ő nevét mondja ki és ő lesz a Sztárban Sztár győztese (Fotó: Szabolcs László)

Peter Srámek: „Tóth Gabi dala volt számomra a legkedvesebb”

Rengeteg alázat kell a Sztárban Sztárhoz. Tisztelni kell az előadót, akinek a bőrébe bújunk, mert enélkül ezt nem lehet csinálni. Ha nem érezném át a dalt, amikor énekelek, akkor ezt nem érhettem volna el.

Persze az is fontos, hogy tetszen a dal és legyen valami mondanivalója, mert nekem a szöveg nagyon lényeges szempont. Kell, hogy megmozgassa a szíveket és legyen mondanivalója – fogalmazott a Sztárban Sztár All Stars győztese, aki elárulta, hogy melyik átalakulása volt számára a legkedvesebb. – Tóth Gabi dala volt számomra a legkedvesebb, nagyon megszerettem. Különösen, miután tapasztaltam a rengeteg pozitív visszajelzést, amit a produkció után kaptam.

Azt a pillanatot egyébként az egész verseny alatt emlegette mindenki, bármerre is jártam.

Szerencsés voltam, mert olyan dalokat kaptam, amiket szeretek és otthon is hallgattam őket. Persze a sok magassarkútól még most is fájnak a lábaim és nem is gyógyultak meg a sebek, de megérte a szenvedést – nevette el magát Peter Srámek, majd hozzátette, nem sokat pihen az embert próbáló hetek után, hiszen várja a színpad és a stúdió.