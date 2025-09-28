Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Megszakadt a rajongók szíve: ők a Sztárban Sztár All Stars kiesői

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 23:09
TV2kieső
Vasárnap este lezajlott a Sztárban Sztár All Stars újabb fordulója, ahol ismét felejthetetlen produkciók és izgalmas pillanatok vártak a nézőkre. Eldőlt ugyanis, hogy ki az a hat énekes, aki csatlakozik az ország házibulijának TOP12-es mezőnyéhez. Ők lettek a Sztárban Sztár All Stars kiesői.

Vasárnap a Sztárban Sztár All Stars 8 versenyzője két csoportban mérkőzött meg egymással a továbbjutásért, hogy kiderüljön, ki az a hat énekes, aki ott lesz a TOP12-ben, és ki az a két előadó, akitől búcsúznunk kell.

Sztárban Sztár All Stars zsűrije
A Sztárban Sztár All Stars zsűrije - fotó: Bánkúti Sándor

Szandi Jon Bon Jovi, Péterffy Lili Lelle Palya Bea, Halastyák Fanni Amy Winehouse, Janicsák Veca LP, Horváth Tamás Axl Rose (Guns’N’Roses), Vastag Csaba Szécsi Pál, Varga Viktor Lenny Kravitz, míg Mészáros Árpád Zsolt Csipa (Hooligans) bőrébe bújva igyekezett meggyőzni a nézőket és a zsűrit, hogy ott a helye a TOP12-ben!

Azonnal Péterffy Lili Lelle, Janicsák Veca, Vastag Csaba és Mészáros Árpád Zsolt jutott tovább, Szandinak, Halastyák Fanninak, Horváth Tamásnak és Varga Viktornak azonban ismét be kellett mutatni, mennyire értenek az átalakuláshoz.

A Sztárban Sztár All Stars kiesői

Sajnos azonban mindenkit nem lehetett továbbjuttatni, így két tehetséges énekestől búcsúzni kellett. Így jövő héten a nézők már nem láthatják Halastyák Fannit és Varga Viktort. Tőlük búcsúzni kell.

 

 

