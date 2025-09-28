Megszakadt a rajongók szíve: ők a Sztárban Sztár All Stars kiesői

Vasárnap a Sztárban Sztár All Stars 8 versenyzője két csoportban mérkőzött meg egymással a továbbjutásért, hogy kiderüljön, ki az a hat énekes, aki ott lesz a TOP12-ben, és ki az a két előadó, akitől búcsúznunk kell.

A Sztárban Sztár All Stars zsűrije - fotó: Bánkúti Sándor

Szandi Jon Bon Jovi, Péterffy Lili Lelle Palya Bea, Halastyák Fanni Amy Winehouse, Janicsák Veca LP, Horváth Tamás Axl Rose (Guns’N’Roses), Vastag Csaba Szécsi Pál, Varga Viktor Lenny Kravitz, míg Mészáros Árpád Zsolt Csipa (Hooligans) bőrébe bújva igyekezett meggyőzni a nézőket és a zsűrit, hogy ott a helye a TOP12-ben!

Azonnal Péterffy Lili Lelle, Janicsák Veca, Vastag Csaba és Mészáros Árpád Zsolt jutott tovább, Szandinak, Halastyák Fanninak, Horváth Tamásnak és Varga Viktornak azonban ismét be kellett mutatni, mennyire értenek az átalakuláshoz.

A Sztárban Sztár All Stars kiesői

Sajnos azonban mindenkit nem lehetett továbbjuttatni, így két tehetséges énekestől búcsúzni kellett. Így jövő héten a nézők már nem láthatják Halastyák Fannit és Varga Viktort. Tőlük búcsúzni kell.