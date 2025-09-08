Sztárban Sztár All Stars: Hans Sigl elárulta, ki a kedvenc énekese

Tizenkét énekes párbajával robbant be az ország házibulijának tizenegyedik évada. Bár a Sztárban Sztár All Stars zsűrije és a nézők szinte minden produkciót a szívükbe zártak, ezúttal sem juthatott tovább mindenki a második élő show-ba, négy embertől máris búcsúzni kellett. A műsor világsztár vendég ítésze, Hans Sigl nagyon élvezte az élő műsor minden percét, több produkció is a lelkéig hatolt.
Nagyon intenzív napokat töltött A hegyi Doktor - Újra rendel című sorozat főszereplője hazánkban. Hans Sigl közönségtalálkozón vett részt, ahol találkozhatott magyar rajongóival, amennyire tudta, megnézte Budapest nevezetességeit, magyar ételeket kóstolt, majd vasárnap este beült a Sztárban Sztár All Stars zsűriszékébe Liptai Claudia, Stohl András, Hajós András és Lékai-Kiss Ramóna mellé.
„Fantasztikus hétvége volt. Azzal az élménnyel megyek haza, hogy a magyarok imádják A hegyi doktort, és alig várom, hogy ezt elmesélhessem az otthoniaknak” – mesélte a Borsnak Hans Sigl.
Szombaton, a közönségtalálkozón nagyon sok emberrel találkoztam, családias és szeretetteljes élmény volt. Ma, vasárnap este pedig életem egyik legjobb show-műsorába csöppentem bele, hihetetlenül jól szórakoztam. Legjobban a változatosság tetszett: volt itt operett, rock’n’rol, minden. Szuper élmény volt! Az énekesekből eddig sajnos senkit nem ismertem, de nagyon jók voltak, szerintem a jövőben követni fogom, mert már érdekel a verseny alakulása! Abban is biztos vagyok, hogy jövök még Budapestre. Sőt, mondtam is a műsor készítőinek, hogy ha kell nekik egy doki, akkor csak hívjanak
- tette hozzá nevetve.
Arra is kíváncsiak voltunk, a 12 produkció közül melyik nyerte el legjobban a tetszését.
Freddie Mercury egy nagyon erőteljes előadó, nagy hatással volt rám. A párbajok vége felé hajlamosak vagyunk elfelejteni, milyen dalok voltak a show elején. Pedig a csendesebb, lírai produkciók is megérintik az ember szívét. Nagyon tetszett még Cher Nótár Mary előadásában, és az operett is Zsuzsitól. De persze a legvégén Bence Freddie Mercury-ja igazi telitalálat volt, ez lett az abszolút kedvenc!
