Sztárban Sztár All Stars: Hans Sigl elárulta, ki a kedvenc énekese

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 18:25
VilágsztárSztárban sztár All Stars
Hatalmas drámák, nagy nevetések és fantasztikus produkciók jellemezték a TV2 nagysikerű műsorának idei első adását. A Sztárban Sztár All Stars világsztár zsűritagja, Hans Sigl az élő műsor után a Borsnak többek közt azt is elárulta, visszatér-e valamikor Budapestre, ahol életében elkőször járt.
Tizenkét énekes párbajával robbant be az ország házibulijának tizenegyedik évada. Bár a Sztárban Sztár All Stars zsűrije és a nézők szinte minden produkciót a szívükbe zártak, ezúttal sem juthatott tovább mindenki a második élő show-ba, négy embertől máris búcsúzni kellett. A műsor világsztár vendég ítésze, Hans Sigl nagyon élvezte az élő műsor minden percét, több produkció is a lelkéig hatolt. 

Sztárban Sztár
A Sztárban Sztár All Star első adásában a Hegyi doktor Hans Sigl is zsűrizett (Fotó: Máté Krisztián

A Sztárban Sztár világsztár vendége visszatér még Budapestre

Nagyon intenzív napokat töltött A hegyi Doktor - Újra rendel című sorozat főszereplője hazánkban. Hans Sigl közönségtalálkozón vett részt, ahol találkozhatott magyar rajongóival, amennyire tudta, megnézte Budapest nevezetességeit, magyar ételeket kóstolt, majd vasárnap este beült a Sztárban Sztár All Stars zsűriszékébe Liptai Claudia, Stohl András, Hajós András és Lékai-Kiss Ramóna mellé. 

„Fantasztikus hétvége volt. Azzal az élménnyel megyek haza, hogy a magyarok imádják A hegyi doktort, és alig várom, hogy ezt elmesélhessem az otthoniaknak” – mesélte a Borsnak Hans Sigl. 

Szombaton, a közönségtalálkozón nagyon sok emberrel találkoztam, családias és szeretetteljes élmény volt. Ma, vasárnap este pedig életem egyik legjobb show-műsorába csöppentem bele, hihetetlenül jól szórakoztam. Legjobban a változatosság tetszett: volt itt operett, rock’n’rol, minden. Szuper élmény volt! Az énekesekből eddig sajnos senkit nem ismertem, de nagyon jók voltak, szerintem a jövőben követni fogom, mert már érdekel a verseny alakulása! Abban is biztos vagyok, hogy jövök még Budapestre. Sőt, mondtam is a műsor készítőinek, hogy ha kell nekik egy doki, akkor csak hívjanak

- tette hozzá nevetve. 

Sztárban Sztár
Hans Sigl szerint Kocsis Tibor is nagyon jó volt, de nem ő lett a kedvence (Fotó: TV2)

Vavra Bence lett a kedvence a Hegyi doktor kedvence

Arra is kíváncsiak voltunk, a 12 produkció közül melyik nyerte el legjobban a tetszését. 

Freddie Mercury egy nagyon erőteljes előadó, nagy hatással volt rám. A párbajok vége felé hajlamosak vagyunk elfelejteni, milyen dalok voltak a show elején. Pedig a csendesebb, lírai produkciók is megérintik az ember szívét. Nagyon tetszett még Cher Nótár Mary előadásában, és az operett is Zsuzsitól. De persze a legvégén Bence Freddie Mercury-ja igazi telitalálat volt, ez lett az abszolút kedvenc! 

 

 

