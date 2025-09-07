Ledöbbent a stúdió: váratlan meghívást kapott Hans Sigl Nótár Marytől

A Sztárban Sztár All Stars második párbajában Nótár Mary is elénekelte a dalát, aki a zsűri értékelésénél elképesztő felajánlást tett Hans Sigl-nek.
Az énekesnő elhívta egy cigánybálba A hegyi doktor sztárját, a Sztárban Sztár All Stars vendég ítészét. Hogy vajon elmegy-e majd, az majd kiderül...
