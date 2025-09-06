Budapesten a hegyi doktor: teljes őrület, kígyózó sorokban várták a rajongók Hans Sigl-t – Fotók a helyszínről

Hans Sigl Budapestre érkezett, aki a Sztárban Sztár All Stars első élő adásában vendégzsűriként debütál majd. A Hegyi doktor sztárjának olyan elképesztő rajongótábora van, hogy a közönségtalálkozó a meghirdetés után nem sokkal annyira kinőtte magát, hogy a szervezőknek másik, nagyobb befogadó kapacitással rendelkező helyszínt kellett találniuk. A találkozó ingyenes, de regisztrációhoz kötött volt és hatalmas sikert aratott.
Őrületes érdeklődés volt a budapesti MOM Sport-ban, ahol szombat délelőtt Hans Sigl várta a rajongókat. Az osztrák származású színész meglehetősen sűrű időbeosztást kapott budapesti tartózkodása idejére, ez azonban cseppet sem befolyásolta abban, hogy türelmesen és szívélyesen fogadja a rajongókat. Hans Sigl rengeteget dedikált és fáradhatatlanul fotózkodott a szelfizni vágyókkal, az eseményen többszázan voltak jelen. Dr. Martin Gruber munkásságát és a hegyi falucska életét rengetegen követték nyomon Magyarországon, hiszen a karakterek szerethetőek voltak, a történetek életszerűek és nem utolsó sorban a főszereplő doktor sármos karizmája is sokakat levett a lábáról.
Az 56 éves népszerű színész lapunknak adott interjújában elárulta, hogy tizenhét éve él boldog házasságban és jól működő mozaikcsaládban.
A feleségemmel ez bizony szerelem volt első látásra. Ez lehet, hogy ritka manapság, de talán gyakrabban előfordulna, ha az emberek gyakrabban mozdulnának ki, gyakrabban látnák egymást. Mi 2004-ben találkoztunk, és még mindig boldogok vagyunk. A megismerkedésünk tulajdonképpen egy váratlan egybeesés volt.
Egy ország várta már, hogy újrainduljon az ikonikus zenés show műsor, a Sztárban Sztár All Stars idei mezőnye annyira erősre sikerült, hogy a zsűri és a fellépők is tudják: ebben az évadban különösen nagy kihívás lesz helytállni, hiszen itt már mindenki fekete öves. A zsűritagok idén is Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András lesznek, a házigazda pedig ezúttal is Till Attila lesz.
A galériát a fotóra kattintva lapozhatod végig!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.