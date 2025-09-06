Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Budapesten a hegyi doktor: teljes őrület, kígyózó sorokban várták a rajongók Hans Sigl-t – Fotók a helyszínről

Budapesten a hegyi doktor: teljes őrület, kígyózó sorokban várták a rajongók Hans Sigl-t – Fotók a helyszínről

A hegyi doktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 18:30
közönségtalálkozóSztárban sztár All Stars
Vasárnap este elindul a várva-várt show-műsor, amelynek első adásában a hegyi doktor érkezik vendég zsűriként. A Sztárban Sztár All Stars elképesztő meglepetésekkel készül idén is, Hans Sigl pedig már most akkora érdeklődést váltott ki a rajongókból, hogy a vele való közönségtalálkozót új helyszínre szervezték.
M. K.
A szerző cikkei

Hans Sigl Budapestre érkezett, aki a Sztárban Sztár All Stars első élő adásában vendégzsűriként debütál majd. A Hegyi doktor sztárjának olyan elképesztő rajongótábora van, hogy a közönségtalálkozó a meghirdetés után nem sokkal annyira kinőtte magát, hogy a szervezőknek másik, nagyobb befogadó kapacitással rendelkező helyszínt kellett találniuk. A találkozó ingyenes, de regisztrációhoz kötött volt és hatalmas sikert aratott.

Hans Sigl
Hans Sigl a budapesti közönségtalálkozón hihetetlenül kedves és közvetlen volt (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Hans Sigl közönségtalálkozó: Teljes volt a készültség

Őrületes érdeklődés volt a budapesti MOM Sport-ban, ahol szombat délelőtt Hans Sigl várta a rajongókat. Az osztrák származású színész meglehetősen sűrű időbeosztást kapott budapesti tartózkodása idejére, ez azonban cseppet sem befolyásolta abban, hogy türelmesen és szívélyesen fogadja a rajongókat. Hans Sigl rengeteget dedikált és fáradhatatlanul fotózkodott a szelfizni vágyókkal, az eseményen többszázan voltak jelen. Dr. Martin Gruber munkásságát és a hegyi falucska életét rengetegen követték nyomon Magyarországon, hiszen a karakterek szerethetőek voltak, a történetek életszerűek és nem utolsó sorban a főszereplő doktor sármos karizmája is sokakat levett a lábáról.

Hans Sigl interjút adott a Borsnak

Az 56 éves népszerű színész lapunknak adott interjújában elárulta, hogy tizenhét éve él boldog házasságban és jól működő mozaikcsaládban. 

A feleségemmel ez bizony szerelem volt első látásra. Ez lehet, hogy ritka manapság, de talán gyakrabban előfordulna, ha az emberek gyakrabban mozdulnának ki, gyakrabban látnák egymást. Mi 2004-ben találkoztunk, és még mindig boldogok vagyunk. A megismerkedésünk tulajdonképpen egy váratlan egybeesés volt.

Sztárban Sztár All Stars: vasárnap premier

Egy ország várta már, hogy újrainduljon az ikonikus zenés show műsor, a Sztárban Sztár All Stars idei mezőnye annyira erősre sikerült, hogy a zsűri és a fellépők is tudják: ebben az évadban különösen nagy kihívás lesz helytállni, hiszen itt már mindenki fekete öves. A zsűritagok idén is Liptai Claudia, Lékai-Kiss RamónaHajós András és Stohl András lesznek, a házigazda pedig ezúttal is Till Attila lesz.

A galériát a fotóra kattintva lapozhatod végig! 

Hegyi doktor közönségtalálkozó Hans Sigl
Hegyi doktor közönségtalálkozó Hans Sigl
Hegyi doktor közönségtalálkozó Hans Sigl
Hegyi doktor közönségtalálkozó Hans Sigl
Hegyi doktor közönségtalálkozó Hans Sigl
Hegyi doktor közönségtalálkozó Hans Sigl
Hegyi doktor közönségtalálkozó Hans Sigl
Hegyi doktor közönségtalálkozó Hans Sigl
Hegyi doktor közönségtalálkozó Hans Sigl
Hegyi doktor közönségtalálkozó Hans Sigl
Hegyi doktor közönségtalálkozó Hans Sigl
Galéria: Hans Sigl Budapesten - Galéria
1/11
A hegyi doktort Demcsák Zsuzsa fogadta a közönségtalálkozón

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu