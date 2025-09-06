Budapesten a hegyi doktor: teljes őrület, kígyózó sorokban várták a rajongók Hans Sigl-t – Fotók a helyszínről

Hans Sigl Budapestre érkezett, aki a Sztárban Sztár All Stars első élő adásában vendégzsűriként debütál majd. A Hegyi doktor sztárjának olyan elképesztő rajongótábora van, hogy a közönségtalálkozó a meghirdetés után nem sokkal annyira kinőtte magát, hogy a szervezőknek másik, nagyobb befogadó kapacitással rendelkező helyszínt kellett találniuk. A találkozó ingyenes, de regisztrációhoz kötött volt és hatalmas sikert aratott.

Hans Sigl a budapesti közönségtalálkozón hihetetlenül kedves és közvetlen volt (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Hans Sigl közönségtalálkozó: Teljes volt a készültség

Őrületes érdeklődés volt a budapesti MOM Sport-ban, ahol szombat délelőtt Hans Sigl várta a rajongókat. Az osztrák származású színész meglehetősen sűrű időbeosztást kapott budapesti tartózkodása idejére, ez azonban cseppet sem befolyásolta abban, hogy türelmesen és szívélyesen fogadja a rajongókat. Hans Sigl rengeteget dedikált és fáradhatatlanul fotózkodott a szelfizni vágyókkal, az eseményen többszázan voltak jelen. Dr. Martin Gruber munkásságát és a hegyi falucska életét rengetegen követték nyomon Magyarországon, hiszen a karakterek szerethetőek voltak, a történetek életszerűek és nem utolsó sorban a főszereplő doktor sármos karizmája is sokakat levett a lábáról.

Hans Sigl interjút adott a Borsnak

Az 56 éves népszerű színész lapunknak adott interjújában elárulta, hogy tizenhét éve él boldog házasságban és jól működő mozaikcsaládban.

A feleségemmel ez bizony szerelem volt első látásra. Ez lehet, hogy ritka manapság, de talán gyakrabban előfordulna, ha az emberek gyakrabban mozdulnának ki, gyakrabban látnák egymást. Mi 2004-ben találkoztunk, és még mindig boldogok vagyunk. A megismerkedésünk tulajdonképpen egy váratlan egybeesés volt.

Sztárban Sztár All Stars: vasárnap premier

Egy ország várta már, hogy újrainduljon az ikonikus zenés show műsor, a Sztárban Sztár All Stars idei mezőnye annyira erősre sikerült, hogy a zsűri és a fellépők is tudják: ebben az évadban különösen nagy kihívás lesz helytállni, hiszen itt már mindenki fekete öves. A zsűritagok idén is Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András lesznek, a házigazda pedig ezúttal is Till Attila lesz.

A galériát a fotóra kattintva lapozhatod végig!